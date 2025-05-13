Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С

"Ростех": ОАК поставила Минобороны партию новых истребителей Су-35С

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания.

"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе.

Как рассказали в "Ростехе", летчики высоко оценивают летные качества истребителей. Их характеристики полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе.

"Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику", — добавили в госкорпорации.

По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, корпорация ритмично поставляет боевую авиатехнику по программе 2025 года.

"Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", — добавил Бадеха.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".