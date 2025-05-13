Войти
ТАСС

ОАК передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С

305
0
0
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ ТАСС

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе компании.

"Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что ОАК выполняет поставки боевой авиационной техники по программе этого года, заводы уверенно справляются с поставленными задачами, "понимая важность выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки".

"Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", - добавил Бадеха.

Истребитель Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 20:00
  • 8864
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 17:19
  • 0
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 16:38
  • 2
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 13.05 15:05
  • 201
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 13.05 04:51
  • 1
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
  • 12.05 22:10
  • 1
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "авиационных школ" в СССР.
  • 12.05 21:27
  • 8617
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине