ОАК передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе компании.

"Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что ОАК выполняет поставки боевой авиационной техники по программе этого года, заводы уверенно справляются с поставленными задачами, "понимая важность выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки".

"Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", - добавил Бадеха.

Истребитель Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.