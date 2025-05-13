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Состав Северного флота пополнил тральщик "Афанасий Иванников"

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В Балтийске прошла торжественная церемония первого подъёма Андреевского флага на новейшем морском тральщике "Афанасий Иванников" проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на Средне-Невском судостроительном заводе.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, в мероприятии участвовали командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, командир Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирал Алексей Жовтоножко и представители верфи.

Тральщик "Афанасий Иванников"

Минобороны РФ


В торжественной обстановке был зачитан приказ главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, согласно которому тральщик включен в состав Северного флота. После этого ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир корабля капитан III ранга Василий Колпаков.

"Афанасий Иванников" – девятый тральщик проекта 12700, заложенный на Средне-Невском судостроительном заводе в сентябре 2021 года. Корабль спустили на воду в августе 2024 года.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика дольше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – 44 человека. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
БФ
пр. 12700
СФ
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