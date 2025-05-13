Европа хочет вооружить Украину, но неуклонно опаздывает (The New York Times, США)

NYT: странам Европы придется ослабить военную поддержку Украины

Странам Европы придется ослабить военную поддержку Украины, пишет NYT. Союзники сами сейчас изо всех сил пытаются вооружиться: к этому привело настойчивое желание президента Трампа, которое заключается в том, чтобы США меньше тратились на обеспечение безопасности Европы.

Лара Джейкс (Lara Jakes) при участии Эдварда Вонга (Edward Wong )

Настойчивое желание президента Трампа, которое заключается в том, чтобы США меньше тратились на обеспечение безопасности Европы, приведет к следующему: союзникам, которые сейчас изо всех сил пытаются вооружиться, придется ослабить военную поддержку Украины.

С тех пор, как президент Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поддержку Украины со стороны США, европейские лидеры обеспокоились тем, что отныне у них не получится поставлять Украине необходимое ей оружие.

И пока что, судя по всему, их опасения подтверждаются.

Трамп дал ясно понять, что Европе необходимо взять на себя бóльшую часть нагрузки по обеспечению украинской и европейской безопасности. С тех пор так называемой "коалиции желающих", куда входят европейские страны, поддерживающие Украину, приходится делать всё возможное, чтобы самой поставлять военную технику на поля сражений.

Это одна из причин, по которой парламент Украины в четверг подавляющим большинством голосов одобрил сделку, по которой Соединенные Штаты получают долю в будущих доходах от природных ресурсов, в том числе – от полезных ископаемых. Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, она все-таки оставляет открытой возможность для продолжения поставок американского оружия и прочей военной помощи.

"Она вселяет в нас надежду", — заявил Егор Чернев, занимающий пост заместителя председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке.

В своем интервью, которое он дал вскоре после голосования, Чернев добавил, что у украинских войск заканчивается дальнобойное ракетное и артиллерийское вооружение, прежде всего, системы противоракетной обороны — большинство из которых, как говорится в анализе Кильского института мировой экономики, производятся в США.

Уже к лету та военная помощь, которая была одобрена при администрации Байдена, прекратится, причем Трамп, судя по всему, не хочет ее возобновлять.

"Он мне говорил, что ему нужно еще больше оружия, но он говорит это уже три года", — заявил Трамп после встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась в прошлом месяце в Риме. (Администрация Трампа разрешила Украине закупать некоторое количество оружия по низкой цене напрямую у американских производителей, но без поддержки правительства США.)

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В общем и целом европейские союзники предоставили около половины из той суммы военной поддержки, которая оценивается в 130 миллиардов долларов и направляется на Украину с момента начала российской спецоперации в 2022 году. Остальную часть предоставили Соединенные Штаты.

В пятницу представитель Конгресса заявил, что США дали добро Германии, чтобы та передала Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ЗРК "Пэтриот". Столь необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано (причем, даже в том случае, если им владеет другая страна) без одобрения американского правительства.

Европейские лидеры и инвесторы, судя по всему, готовы вкладывать еще больше денег в производство вооружений, однако руководители оружейной отрасли и эксперты прогнозируют, что потребуется еще лет десять, чтобы наладить их выпуск.

"Европа пытается восполнить ту военную помощь, в которой нам отказали Соединенные Штаты. Однако, к сожалению, у них для этого нет возможностей, — комментирует Чернев. — Между решением помогать и реальной помощью пройдет еще немало времени".

В последнее время Трамп еще больше солидаризировался с Украиной. Он продемонстрировал это в четверг, когда пригрозил России санкциями, если та не согласится продлить перемирие. Вместе с этим, Трамп по большому счету с пренебрежением отнесся к той защите, которую Соединенные Штаты предоставляли Европе на протяжении восьми десятков лет, и этот факт побудил Европу пересмотреть свою безопасность.

Союзники опасаются, что Трамп выведет из Европы средства сдерживания России, например, американские войска и американский ядерный зонтик. Европе придется сконцентрироваться на обеспечении собственной безопасности, из-за чего ее странам придется теперь, вместо оказания помощи Украине, больше тратиться на себя.

"Они сталкиваются с двойной задачей: им приходится одновременно перевооружаться и снабжать Украину, а промышленные мощности у них недостаточно велики, чтобы делать и то, и другое", — пояснил Мэтью Сэвилл (Matthew Savill), заведующий направлением, включающим военные науки, в Королевском объединенном институте оборонных исследований (аналитическая группа, связанная с британскими военными).

По словам Сэвилла, Европа могла бы, конечно, восполнить бóльшую часть того, что США поставили Украине в виде оружия, "в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если она проявит волю, а я не уверен, что у нее эта воля имеется".

А возможно ли это сейчас? "Нет. Только не в краткосрочной перспективе", — ответил Сэвилл.

Оружие для украинских солдат — это не просто вопрос жизни и смерти. Если оружие не будет поставляться в необходимых объемах, Украина будет вынуждена отступить и может потерять территорию. Соглашение о прекращении огня, которое Трамп пытается заключить, заморозит конфликт. И благодаря этому Россия сможет сохранить все территории, которые она заняла за это время.

Бесспорно, оружие будет поставляться на Украину из Европы и дальше, причем даже в случае прекращения поставок из США. Германия недавно отправила Украине более 60 бронированных машин с противоминной защитой, около 50 тысяч артиллерийских снарядов и средств ПВО, включая ракетный комплекс с инфракрасным наведением малой и средней дальности, способный сбивать крылатые ракеты. Некоторые беспилотники, которые были приобретены Великобританией и Норвегией в рамках пакета безопасности на общую сумму 600 миллионов долларов и о поставке которых было заявлено в прошлом месяце, уже прибыли на Украину. К тому же, Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских снарядов.

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Но многие из обещаний, касающихся предоставления европейской военной помощи, которые были даны в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО, сводились к обязательствам по производству или закупке оружия в ближайшие годы, но отнюдь не сейчас, в данный момент. Какое-то время Украине будет необходимо американское оружие.

Оборонной промышленности Украины может помочь некоторая финансовая поддержка со стороны Европы. Как заявил Егор Чернев, производством оружия на Украине занимаются около 800 компаний. По его подсчетам, в ближайшие годы Украина будет способна производить оружие на сумму 35 миллиардов долларов, однако для этого ей необходимо получить от союзников инвестиции на сумму не менее 14 миллиардов долларов. В минувшую субботу Дания заявила о том, что направит от имени фонда из Европейского союза около 930 миллионов долларов замороженных российских активов на поддержку оборонной промышленности Украины.

Украина уже выпускает ежегодно миллионы беспилотников, включая дешевые беспилотники-камикадзе с тем, чтобы сохранить свои запасы артиллерийских снарядов, добавляет Сэвилл. Аналогичным образом, по словам некоего западного сотрудника разведки, который внимательно следит за военными действиями, украинские войска стали лучше распоряжаться имеющимися у них ракетами ЗРК "Пэтриот". Они научились использовать менее дорогостоящие перехватчики для устранения более мелких угроз. "Им хотелось бы получить больше крылатых и баллистических ракет, а также других видов оружия разного вида, — говорит Сэвилл. — И на данный момент он собираются как-то восполнить этот дефицит".