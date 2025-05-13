Александр Вучич обсудил с Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи.

ЦАМТО, 12 мая. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Мы говорили и о том, какие у нас есть соглашения по военно-техническому сотрудничеству из прошлого и как, каким образом, продолжить сотрудничество, которое не противоречит ни западным, ни нашим интересам, ни международной геополитической ситуации", – заявил А.Вучич 9 мая журналистам, трансляцию вело агентство "Танюг".

Сербский лидер заявил в начале сентября 2023 года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя, напоминает "РИА Новости".