Канцлер Германии выступил против общеевропейских займов для повышения оборонных расходов

ЦАМТО, 12 мая. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против идеи общеевропейских займов для наращивания оборонных расходов.

По его словам, данный финансовый инструмент можно использовать только для рефинансирования национальных бюджетов, передает "РИА Новости".

"Я разделяю взгляды предыдущего правительства Германии. Нельзя допустить того, чтобы стало нормальным, когда в ЕС берут займы... Сейчас перед нами новое большое испытание – создание, точнее, восстановление оборонного потенциала ЕС. Мы ищем пути финансирования... ЕС должен брать займы только в исключительном случае. Я считаю, что об этом нужно просить только для того, чтобы рефинансировать национальный бюджет, чтобы гарантировать устойчивость долговой ситуации", – заявил Ф.Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Таким образом, Ф.Мерц ответил на вопрос журналиста о том, разделяет ли он позицию бывшего немецкого канцлера Олафа Шольца, который, по словам представителя СМИ, резко отвергал идею займов.

При этом канцлер ФРГ также выразил обеспокоенность ростом госдолга во всем мире, в том числе в США.

Как напоминает "РИА Новости", Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение на оборону порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону дополнительно на 1,5% ВВП.