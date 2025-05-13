TKMS поставит ВМС Сингапура две дополнительные НАПЛ класса "Тип-218SG"

ЦАМТО, 12 мая. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 7 мая объявила о подписании с сингапурским оборонным научно-техническим агентством (DSTA) контракта на поставку двух НАПЛ класса "Тип-218SG".

Стоимость заказа и сроки поставки новых НАПЛ не раскрываются, но с учетом ранее сделанных заявлений, она может составлять около 900 млн. долл. Заключенный контракт увеличивает портфель заказов компании TKMS до 16 млрд. евро.

По информации ThyssenKrupp Marine Systems, дополнительный заказ может быть выполнен на имеющихся у компании производственных мощностях в Германии, несмотря на их высокую загрузку до 2040-х годов. В декабре 2024 года TKMS заключила крупные контракты на поставку четырех дополнительных подводных лодок класса "Тип-212CD" для ВМС Германии, нового ледокола Polarstern и фрегатов нового поколения F127.

Конструкция подводной лодки "Тип-218SG" разработана таким образом, чтобы минимизировать ее сигнатуру, а воздухонезависимая энергетическая установка позволяет НАПЛ водоизмещением 2200 т оставаться под водой в течение более длительного времени. После поставки третьей пары подлодок "Тип-218SG", на вооружении ВМС Сингапура будет состоять 6 НАПЛ данного типа.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Сингапура заключило с немецкой компанией TKMS контракт на поставку первой пары новых НАПЛ класса "Тип-218SG" в декабре 2013 года. В мае 2017 года министерство подписало с TKMS контракт на строительство в Германии еще двух НАПЛ класса "Тип-218SG".

По информации Минобооны Сингапура, стоимость каждой из четырех подводных лодок класса "Тип-218SG" на момент покупки составляла около 450 млн. долл. или 1,8 млрд. долл. за все четыре НАПЛ.

Церемония резки стали для строительства первых двух подводных лодок состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для второй пары НАПЛ началась в январе 2018 года.

Первая из четырех заказанных НАПЛ класса "Тип-218SG", "Инвинсибл", была спущена на воду в феврале 2019 года, но после завершения строительства до августа 2024 года оставалась в Германии в качестве учебно-ознакомительной НАПЛ для обучения сингапурских подводников.

Спуск на воду второй и третьей подлодок, "Импекэбл" и "Илластриз", состоялся на предприятии TKMS в Киле (Германия) 13 декабря 2022 года.

Вторая подлодка серии, "Импекэбл", была доставлена на военно-морскую базу Чанги в Сингапуре первой – в июле 2023 года. В августе 2024 года в Сингапур была доставлена и НАПЛ "Инвинсибл". 24 сентября 2024 года на военно-морской базе "Чанги" состоялась церемонии принятия НАПЛ "Инвинсибл" и "Импекэбл" на вооружение ВМС Сингапура.

22 апреля 2024 года на предприятии TKMS в Киле состоялась церемония присвоения наименования четвертой НАПЛ класса "Тип-218SG", "Инимитэбл", после чего она была спущена на воду. Согласно планам, поставка всех четырех подлодок будет завершена к 2028 году.

В марте 2025 года министр обороны Сингапура Нг Энг Хен объявил в парламенте страны о намерении закупить две дополнительные НАПЛ класса "Инвинсибл" ("Тип-218SG"). Их покупка должна обеспечить "устойчивую" эксплуатацию подводного флота ВМС Сингапура в сложных климатических условиях региона.