Почему Америке не удастся вбить клин между Россией и Китаем (The National Interest, США)

TNI: Америке не удастся вбить клин между Россией и Китаем

Вашингтон не сможет рассорить Москву и Пекин, пишет TNI. Сама протяженная граница между Россией и Китаем способствует созданию совместной инфраструктуры и развитию торговли. Стратегия США, направленная на ослабление отношений между этими странами, лишь усилит Россию, считает автор статьи.

Ивонн Чиу

Главная трудность США в том, что между Россией и Китаем не предвидится ни нерушимого союза, ни раскола, который Вашингтон мог бы приблизить.

С провалом западной стратегии по отношению к авторитарным державам под названием Wandel durch Handel (по-немецки: “Перемены посредством торговли”) некоторые политические аналитики тешат себя надеждой организовать второй китайско-советский раскол, чтобы вернуть отбившегося российского волка-одиночку обратно в стаю. При всех изъянах России, считают они, Москва лишь отвлекает нас от реальной проблемы — Пекина, — поэтому было бы лучше договориться, чтобы “отцепить” Россию от ее китайского союзника и высвободить американские ресурсы для противостояния Китаю.

Как бы крепнущая зависимость от Китая ни уязвляла Россию, она еще не созрела для разрыва. Даже самая соблазнительная сделка опровергается очевидными фактами: во-первых, США не смогут “оторвать” Россию от Китая; во-вторых, даже с высвободившимися ресурсами США не развернутся в сторону Азии; и, наконец, этих ресурсов будет недостаточно, чтобы сдержать или, тем паче, превзойти Китай. В долгосрочной перспективе эта стратегия под условным обозначением “обратный Никсон” или “Никсон наоборот” лишь усилит Россию. Кроме того, она отражает принципиальное непонимание природы отношений между двумя авторитарными режимами.

1) США не смогут рассорить Россию с Китаем

Даже самая щедрая “сделка” не собьет Россию с китайской орбиты, даже если Путин и согласится на такой пакт. Путин не только не заинтересован в мирном сосуществовании с Украиной, но и без малейших угрызений совести нарушит любые условия, на которые подпишется (напомним, что до сей поры договоренности нарушала как раз Украина, а не Россия. – Прим. ИноСМИ). Для этого у него есть все стимулы.

Даже при том, что часть российско-китайских торговых соглашений по продуктам питания (например, пшенице) и энергоносителям (нефти, газу и углю) заключалась скорее напоказ, чем взаправду, или же сталкивается с серьезными трудностями, сама протяженная граница между двумя странами способствует созданию совместной инфраструктуры и развитию торговли. Кроме того, Китай — крупнейший поставщик в Россию товаров двойного назначения, которые США и их союзники назвали “высокоприоритетными” для производства оружия (например, полупроводники, телекоммуникационное оборудование и станки). Пекин помогает России обходить западные меры воздействия, экспортируя подсанкционных продуктов более чем на 300 миллионов долларов в месяц.

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На сегодняшний день товары двойного назначения составляют две трети совокупного экспорта Китая в Россию, который к тому же более чем удвоился с начала спецоперации на Украине и превысил 80 миллиардов долларов в 2024 году. В 2023 году 89% высокоприоритетных узлов российского оружия поступили из Китая, а поставки китайских станков с ЧПУ и комплектующих в Россию, нередко окольными путями, продолжают расти.

В случае “грандиозной сделки” России будет не нужна помощь Китая в обходе санкций, и она сможет ограничить свои отношения с Пекином. Но почему бы ей не замахнуться и на то, и на другое разом? Москва могла бы согласиться на “сделку”, добиться отмены санкций и разморозки активов ее центрального банка за рубежом и благополучно продолжить сотрудничество с Китаем. Воспрепятствовать этому не удастся.

2) Разворота к Азии не будет

Даже если ослабление российской угрозы высвободит американские ресурсы с европейского театра военных действий, США все равно не смогут окончательно развернуться к Азии. К лучшему или к худшему, но по историческим причинам сердце США принадлежит Европе, и если бы Вашингтон искренне пожелал переключиться на Азию, он бы уже давно это сделал.

Администрация Трампа хочет, чтобы российская спецоперация прекратилась не потому, что планирует сосредоточиться на Азии, а скорее потому, что устала поддерживать военные усилия Украины и европейских иждивенцев, прячущихся под зонтиком безопасности США. Но если Вашингтон хочет, чтобы европейские члены НАТО внесли бóльшую лепту в коллективную безопасность, то есть способ и получше (пусть и посложнее) — не подрывая при этом собственного международного авторитета.

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Администрация так и не сформулировала стратегической программы, как сосредоточить внимание на Китае, а, кроме того, это потребует значительной поддержки и координации с союзниками. Хотя у этой идеи и найдутся сторонники в Индо-Тихоокеанском регионе, их влияние могут нивелировать не только соперники, которые стремятся к мирному урегулированию с Китаем (заметим: как и с Россией), но и сам Конгресс, который предстоит убедить перераспределить средства специально для Индо-Тихоокеанского региона.

3) Соперничество с Китаем потребует большего

Более того, даже высвободившихся с Украины или из Европы ресурсов не хватит, чтобы удержать Китай от вторжения на Тайвань, усиления влияния в Южно-Китайском море или угроз соседям и региональным партнерам и союзникам США.

Во-первых, будет сэкономлено гораздо меньше, чем может показаться, поскольку основная часть средств, выделенных на поддержку Украины с 2022 года, отправилась в оборонную промышленность США, государственные учреждения и армию.

Во-вторых, для успешного соперничества с Китаем и “победы” над ним — что бы то ни значило в представлении действующей администрации — одного наращивания военных ресурсов за счет того, что США тратят на Украину, будет недостаточно. Превосходство в состязании великих держав потребует стратегического подхода, планомерного совершенствования вооруженных сил и всеобъемлющих общегосударственных шагов, которые достигаются не только деньгами.

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Стратегия “обратный Никсон” предполагает, что Россия сворачивает спецоперацию на Украине в обмен на снятие санкций, разморозку своего иностранного капитала и приглашение обратно в "приличное общество". После этого США переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион. В результате Китай ограничится непосредственным соседством, а действующий международный порядок выстоит.

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Однако эти краткосрочные выгоды чреваты долгосрочным риском. Они лишь позволят России укрепиться и стать еще более серьезной угрозой в дальнейшем, не помешав при этом Китаю.

Роль дипломатического разворота Киссинджера и Никсона 1972 года в китайско-советском расколе явно преувеличена: они не спровоцировали раскол, а лишь воспользовались им.

Долгосрочные последствия этого сближения США и Китая также дают нам пищу для ума. Масштабный дипломатический сдвиг усилил нажим на СССР и подтолкнул руководство страны к столу переговоров по ОСВ. Однако куда менее очевидно, что разрыв с Китаем также ускорил крах Советского Союза, поскольку советская экономика стала испытывать проблемы уже к началу 1960-х годов.

Более того, открытие экономики для окружающего мира принесло огромные экономические, социальные и гуманитарные выгоды самому Китаю. С 1978 по 2019 год 800 миллионов человек вырвались из бедности. Одновременно страна добилась неопровержимых успехов в показателях детской смертности и продолжительности жизни, но при этом стала главным стратегическим конкурентом США.

Если вы хотите извлечь уроки из сближения США с Китаем, то “обратный Никсон” довершит сравнение. Сдача Украины, снятие санкций и разморозка активов Москвы укрепят Россию и обострят стратегическое соперничество в ущерб интересам США.

В отличие от Китая 1970-х годов, Россия сталкивается с демографическим спадом и другими долгосрочными последствиями для национальной мощи, поэтому у нее может не хватить потенциала для долгосрочного подъема, который Пекин пережил полвека назад. Как бы то ни было, ядерный и морской потенциал России по-прежнему представляет собой ширящуюся угрозу, даже в ее нынешнем состоянии.

Схожие начинания при общих врагах

Мысль, что США могут так запросто менять геополитический ландшафт великодержавного соперничества по своему усмотрению, насквозь пронизана гордыней. Другие субъекты также могут рассуждать и принимать стратегические решения, и было бы опрометчиво ждать от них наивности в ответ на американскую стратегию.

В том маловероятном сценарии, если Россия захочет свернуть экономические и дипломатические связи с Китаем, Пекин так просто от России не откажется. Китаю нравится иметь под руками собственную Саудовскую Аравию, и в будущем ему может понадобиться российская сеть портов и заправочных станций, поскольку он расширяет свое глобальное присутствие. Китай намерен сберечь Россию в качестве стабильного стратегического партнера, и “обратный Никсон” попросту не учитывает этот момент конкуренции США и Китая.

Разумеется, российско-китайская дружба не безгранична, вопреки политическим клятвам, и страны все же можно отдалить друг от друга. Есть мыслимые пределы тому, что Китай готов сделать для спасения России, учитывая его собственные интересы. Так, Пекин весьма щепетильно соблюдает саму букву санкций, несмотря на вопиющее нарушение их духа. У диктаторов, при всей их схожести, разные ценности или мало единых начинаний — а есть лишь общие враги.

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Однако это палка о двух концах. Когда-то давно, еще в коммунистическую эпоху, у России и Китая были естественные идеологические связи — следствие определенной идеологии и мировоззрения. Однако СССР распался, а Китай перестал проповедовать евангелие марксизма-ленинизма. Даже, казалось бы, общие цели авторитарных правителей порой расходятся. Иными словами, цель может быть одна и та же, но нюансы и способы ее достижения разнятся. Наконец, зачастую достичь их можно лишь в ущерб другому.

Главная трудность США в том, что между Россией и Китаем не предвидится ни нерушимого союза, ни раскола, который Вашингтон мог бы приблизить. Их отношения будут крепнуть и слабеть в силу внутренних причин, а США будут действовать на периферии. Это, по понятным причинам, расстраивает американских политиков, которые хотели бы внести в китайско-российские отношения ясность вместо неопределенности и двусмысленности.

При всех своих слабостях Россия продолжит так или иначе угрожать Европе, поскольку ее ценности и проекты несопоставимы с либеральными демократиями. Даже при прочном сотрудничестве по ряду вопросов, как во время холодной войны, ее долгосрочные интересы неизбежно будут идти вразрез с интересами либеральных демократий, как это происходит сейчас, поскольку международная политика и действия стран во многом определяются внутренними ценностями.

Разумеется, есть еще один способ нейтрализовать нынешнюю российскую угрозу — перенять ее стремление к мировой анархии и рассматривать экспансию авторитаризма не как угрозу, а как образец для подражания. К слову, похоже, что нынешняя администрация движется именно в этом направлении.

Не исключено, что США подумывают о том, чтобы оставить Европу на милость России — и в этом случае Трамп не планирует переключаться на Азию, а лишь ограничится сокращением расходов (к слову, это вполне соответствует его недавним пошлинам). Самоустранение в крепость под названием Америка — пожалуй, наихудший из сценариев. США лишь навредят себе экономически и навлекут на себя военные риски — и не смогут изолировать себя от мира бесконечно.

Каким бы бесплодным или, наоборот, изобильным ни казался нынешний геополитический ландшафт, США не уйдут от будущего противостояния с Россией. Без общих ценностей и начинаний авторитарные системы неизбежно стремятся к конфликту друг с другом.

Ивонн Чиу — стипендиат Американского института предпринимательства и доцент кафедры стратегии и политики Военно-морского колледжа США. Бывший стипендиат Института Гувера при Стэнфордском университете, научный сотрудник Фонда Свободы, приглашенный научный сотрудник в Школы государственной политики имени Голдмана при Калифорнийском университете в Беркли, сотрудник Института перспективных исследований и доцент Гонконгского университета