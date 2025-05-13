«Могла бы поделиться компонентами ракеты с США»: в руках Индии оказалась «трофейная» китайская УРВВ PL-15E

Источник изображения: topwar.ru

Эскалация военного противостояния между Нью-Дели и Исламабадом сопровождалась активным применением авиации. Как утверждает пакистанская сторона, в первую ночь атаки Индия задействовала 72 самолёта, на перехват которых было отправлено 42 истребителя. В итоге, как утверждается, состоялось грандиозное воздушное сражение, в котором Нью-Дели потерял 5 машин (3 Rafale и по одному Су-30МКИ и МиГ-29).

В ходе этой схватки состоялся дебют на поле боя китайской дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E, состоящей на вооружении истребителей ВВС Пакистана.

Это первое известное боевое применение PL-15

- говорится в американском издании The War Zone.

Источник изображения: topwar.ru

Несколько УРВВ этого типа упали на территорию Индии. По крайней мере одна из них сохранила целостность конструкции и могла бы оказаться в руках США, став желанным «трофеем».

Появилась возможность собрать разведданные об одной из самых опасных ракет Китая. Получение любого её компонента представляет большой интерес не только для Индии, но и для её союзников и партнёров

- пишет автор.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в местном СМИ, на место падения ракеты прибыли индийские военные, отогнали столпившихся жителей, обезвредили и уничтожили её. При этом в американском издании полагают, что это маловероятно, учитывая разведывательную ценность данной УРВВ.

PL-15, которая находится на вооружении Китая с середины 2010-х годов, является одной из наиболее современных УРВВ. Как указывается, она была разработана в качестве примерного аналога американской ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

Источник изображения: topwar.ru

Вероятно, секция наведения PL-15E

На оснащении PL-15 имеется радиолокационная ГСН с АФАР, которая может работать в активном и пассивном режимах и, как заявляют в КНР, обеспечивает лучшую устойчивость к радиочастотным помехам, чем её предшественники. Двусторонняя линия передачи данных позволяет корректировать курс УРВВ после её запуска. Заявленная максимальная дальность PL-15 составляет около 200 км, но дистанция полёта экспортной версии PL-15E, которая используется Пакистаном, ограничена 145 км.

По словам автора, наибольший интерес представляет система наведения ракеты и другая электроника, а также двухрежимный двигатель и материалы, из которых изготовлены планер и детали:

Индия могла бы поделиться компонентами PL-15 для изучения и анализа союзниками и партнёрами. Получение новых сведений о PL-15 может представлять особый интерес для США, так как эти ракеты станут серьёзной угрозой для американской авиации в любом будущем конфликте с Китаем.