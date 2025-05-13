«Могла бы поделиться компонентами ракеты с США»: в руках Индии оказалась «трофейная» китайская УРВВ PL-15E

Источник изображения: topwar.ru
Эскалация военного противостояния между Нью-Дели и Исламабадом сопровождалась активным применением авиации. Как утверждает пакистанская сторона, в первую ночь атаки Индия задействовала 72 самолёта, на перехват которых было отправлено 42 истребителя. В итоге, как утверждается, состоялось грандиозное воздушное сражение, в котором Нью-Дели потерял 5 машин (3 Rafale и по одному Су-30МКИ и МиГ-29).
В ходе этой схватки состоялся дебют на поле боя китайской дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E, состоящей на вооружении истребителей ВВС Пакистана.
- говорится в американском издании The War Zone.
Источник изображения: topwar.ru
Несколько УРВВ этого типа упали на территорию Индии. По крайней мере одна из них сохранила целостность конструкции и могла бы оказаться в руках США, став желанным «трофеем».
- пишет автор.
Источник изображения: topwar.ru
Как пояснили в местном СМИ, на место падения ракеты прибыли индийские военные, отогнали столпившихся жителей, обезвредили и уничтожили её. При этом в американском издании полагают, что это маловероятно, учитывая разведывательную ценность данной УРВВ.
PL-15, которая находится на вооружении Китая с середины 2010-х годов, является одной из наиболее современных УРВВ. Как указывается, она была разработана в качестве примерного аналога американской ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM).
Источник изображения: topwar.ru
Вероятно, секция наведения PL-15E
На оснащении PL-15 имеется радиолокационная ГСН с АФАР, которая может работать в активном и пассивном режимах и, как заявляют в КНР, обеспечивает лучшую устойчивость к радиочастотным помехам, чем её предшественники. Двусторонняя линия передачи данных позволяет корректировать курс УРВВ после её запуска. Заявленная максимальная дальность PL-15 составляет около 200 км, но дистанция полёта экспортной версии PL-15E, которая используется Пакистаном, ограничена 145 км.
По словам автора, наибольший интерес представляет система наведения ракеты и другая электроника, а также двухрежимный двигатель и материалы, из которых изготовлены планер и детали: