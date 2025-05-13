Северная Корея удивляет своей напоминающей "Шилку" зенитной самоходкой

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На вооружении армии Северной Кореи находится самоходная зенитная установка, которая внешне напоминает советскую ЗСУ-23-4 "Шилка". Однако при внимательном знакомстве становится понятно, что перед нами совершенно другая машина.

Если отечественный образец, как понятно из названия, может поражать врага четырьмя 23-мм скорострельными орудиями, то у ЗСУ из КНДР их две, и они имеют калибр 30 мм.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Дело в том, что для установки на сухопутную гусеничную машину приспособили морскую советскую АК-230. Ее максимальная дальность стрельбы - 6800 м. Скорострельность - 1050 выстрелов в минуту на один ствол. Боекомплект - 2000 снарядов. Имеется радиолокационный прицельный комплекс.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

По данным, которые появлялись в Сети, вес такой установки, имеющей западное обозначение М-1989/92, составляет около двух десятков тонн. Мощность двигателя -280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - не менее 50 километров в час. Броня - 14 миллиметров. Экипаж - четыре человека. Предполагается, что их было изготовлено до 600 штук. Есть мнение, что при некоторой модернизации, например установке тепловизионной камеры, эта ЗСУ может эффективно уничтожать беспилотные летательные аппараты.

Роман Катков