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Новая российская малогабаритная авиационная крылатая ракета "Бандероль"

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Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины распространило информацию о новой российской малогабаритной авиационной крылатой ракете С8000 "Бандероль", эпизодическое применение которой отмечается украинской стороной с начала этого года. Согласно утверждениям ГУР, разработчиком и изготовителем ракеты является АО "Кронштадт", а ракета применяется с БЛА "Орион" ("Иноходец") производства того же АО "Кронштадт", а в перспективе планируется также применение данной ракеты с боевых вертолетов Ми-28Н.

Новая российская малогабаритная авиационная крылатая ракета С8000 "Бандероль" разработки АО "Кронштадт" (с) Главное управление разведки министерства обороны Украины

По известным данным, крылатая ракета С8000 "Бандероль" была впервые публично продемонстрирована в ходе посещения заместителем председателем Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым полигона Капустин Яр в Астраханской области 26 апреля 2025 года.

По всей видимости, ограничение применения новой ракеты только с малоскоростных носителей (БЛА и вертолетов) позволяет достигать дешевизны и простоты конструкции, не рассчитанной на значительные перегрузки.

Согласно данным ГУР, крылатая ракета С8000 "Бандероль" имеет фюзеляж длиной около 5 м, выполненный с элементами малозаметности. Выдвижное крыло имеет размах 2,2 м. Ракета оснащается малогабаритным (масса всего 8,5 кг) турбореактивным двигателем SW800Pro-A95 тягой 80 кг производства китайской компании Swiwin Turbine & ​Jets. Запас топлива оценивается в 50-65 кг, что обеспечивает дальность полета до 500 км. Крейсерская скорость ракеты 520-560 км/ч, максимальная скорость 620-650 км/ч.

Ракета "Бандероль", по украинским данным, оснащена 115-кг осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150, масса взрывчатого вещества в которой составляет 49,5 кг. Система наведения ракеты спутниковая, основана на 8-канальном приемнике сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета-М8" производства АО "ВНИИР-Прогресс". В ракете, по данным ГУР, широко используются импортные электронные компоненты.

Новая российская малогабаритная авиационная крылатая ракета С8000 "Бандероль" разработки АО "Кронштадт" (с) Главное управление разведки министерства обороны Украины

Предположительно, новая российская малогабаритная авиационная крылатая ракета С8000 "Бандероль" разработки АО "Кронштадт", продемонстрированная в ходе посещения заместителем председателем Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым полигона Капустин Яр в Астраханской области, 26.04.2025 (с) кадры из видео ТАСС

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-28Н
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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