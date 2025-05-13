Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности

Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума – вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Совет безопасности РФ организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.