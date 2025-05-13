Заглянем внутрь тайной оружейной империи Путина (The Economist, Великобритания)

The Economist: по запасам боеприпасов Россия в три раза превышает США и Европу

Россия обновляет свои войска и вооружение беспрецедентными темпами, пишет The Economist. Активность на предприятиях российского ВПК заметно повысилась и не планирует снижаться, проследило издание. Россия станет примером для всех развитых экономик мира, утверждает автор.

Главнокомандующий контингентом НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи недавно сообщил Комитету Сената по вооруженным силам, что Россия обновляет свои войска, танки и боеприпасы "беспрецедентными темпами". В этом году ее заводы выпустят 1500 танков, в противовес 135 американским. Она произведет 3000 бронемашин — Соединенные Штаты на сегодняшний день вообще не производят новых боевых машин пехоты. Москва планирует заготавливать до 250 000 снарядов в месяц, что позволит ей "нарастить запасы, в три раза превышающие потенциал Соединенных Штатов и Европы вместе взятых".

Чтобы понять масштабы расширения оборонно-промышленного комплекса России, The Economist проконсультировался с западной компанией, которая использует искусственный интеллект для отбора статистических данных из различных, в основном коммерчески доступных источников. Такой метод показывает, как количество электронных устройств, например мобильных телефонов, присутствующих на промышленной площадке, менялось с течением времени. Данные охватывают лишь часть от общего числа присутствующих устройств — возможно, от 2% до 10% от общего числа, — но они являются надежной выборкой для некоторых выводов.

Компания ввиду деликатности темы попросила редакцию сохранить анонимность.

Рассмотрим "Омсктрансмаш", известный на западе как "Омский танковый завод". Это одно из крупнейших российских предприятий по производству боевой техники. Например, они берут технически устаревшие модели Т-80 и модернизируют их согласно текущим требованиям. Завод работает полным циклом, круглосуточно.

Официальный уровень активного производства на "Омсктрансмаше" заметно повысился по сравнению с показателями до февраля 2022 года, но потом незначительно пошел на спад.

После начала боевых действий число кадровых сотрудников предприятия существенно возросло. Этот показатель поднялся до максимального уровня к середине 2023 года. Примерно тогда эксперты говорят о признании Кремлем необходимости мобилизовать весь оборонный сектор промышленности для ведения длительных боевых действий на территории Украины.

Аналогичная ситуация наблюдается на всех действующих предприятиях военно-промышленного комплекса России.

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие по производству современных танков. Его конвейерные мощности за 12 месяцев почти вдвое увеличились по сравнению с 2023 годом. "Арзамасский машиностроительный завод" (выпускает БТР, а также бронеавтомобили "Тигр"), "Курганмашзавод" (БМП и самоходные противотанковые пушки), "Мотовилихинские заводы" (установки "Гиацинт-Б", РСЗО "Смерч" и "Ураган") — все наращивают свои мощности.

Екатеринбургский "Завод №9" производит стволы для гаубиц и танков. На спутниковых снимках можно увидеть припаркованные на открытом воздухе артиллерийские орудия и пушки. В нескольких километрах находится конструкторское бюро "Новатор", где разрабатывают зенитно-ракетные комплексы. Также признаки расширения производств наблюдаются в волгоградском центре "Титан-Баррикады" и тульском НПО "Сплав", где производят снаряды для "Урагана" и "Смерча".

Для восполнения ежегодной потребности в трех миллионах снарядов требуется колоссальное количество взрывчатых веществ. На "Заводе имени Свердлова" в нижегородском Дзержинске находятся крупнейшие цеха по производству химикатов, а также реактивов для снарядов и планирующих авиабомб. Только за последние месяцы предполагаемое количество продукции там возросло многократно. По словам сотрудника Центра российских, европейских и евразийских исследований Джулиана Купера, резкий рост замечен на многопрофильном заводе "Сельмаш" в Кирове, где, в том числе, производятся оболочки для боеприпасов.

Разработанный в Иране дрон-камикадзе Shahed-136 становится всё более привычным зрелищем в небе над Украиной. В феврале 2025 года было зафиксировано почти 140 ежедневных атак, что намного превышает прошлогодние показатели. Это легко соотнести с растущей активностью на заводе "Алабуга" в Татарстане, где собирают дроны, а также в аэропорту "Бегишево" неподалеку.

Это не единственные признаки повышения активности всех отраслей оборонной промышленности России. The Economist понаблюдал за другими направлениями. Так, в небольшом алтайском городе Бийск при одном из центров военных исследований производят вещество олеум — один из главных компонентов взрывчатых соединений. Между спальными районами и промзоной, где находятся химические предприятия, среднесуточный трафик движения автотранспорта вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. На 32% увеличилось "время пребывания" людей на рабочих местах.

Мобильное приложение Strava, фиксирующее физическую активность пользователей, аналогично дополняет статистику. Вокруг ключевых оборонных предприятий за последние два года появилось намного больше маршрутов пробежек и езды на велосипеде. Это объясняет и стремительное повышение среднемесячной стоимости аренды жилья в прилегающих районах: она выросла минимум на 21%.

Похожие закономерности наблюдаются и в зоне боевых действий в связи с расширением зоны влияния российской армии. Например, в Луге, где Россия начала формировать новую дивизию в 2024 году, данные о местоположении мобильных телефонов показали рост плотности населения вокруг промышленных зон и увеличение времени пребывания с 22:00 до 6:00 утра. Это указывает на ночные смены и новые маршруты движения между общежитиями и военными заводами.

Но для российской оборонной промышленности по-прежнему существуют ограничения. В 2024 году страна полагалась на Северную Корею в поставке большой доли артиллерийских боеприпасов, используемых на Украине, — эти запасы не безграничны. Согласно данным Open Source Centre и Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, ключевые цепочки поставок для нужд артиллерии до сих пор импортируются. Речь о хромите для стволов и хлопковой целлюлозе, необходимой для производства метательных зарядов.

"Сегодня нет ни одной объективной причины, почему российские оборонные предприятия не смогут продержаться достаточное количество времени", — пишет Джулиан Купер в статье для RUSI, где он рассматривает вышеупомянутые объекты. "Это иронично, но, кажется, теперь все развитые западные экономики вынуждены будут пристально вглядываться во всё, что производит Россия, чтобы понять, как правильно адаптироваться", — заключает аналитик.