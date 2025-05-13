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Интерфакс-АВН

В Белоруссии ждут первых поставок Су-30СМ-2

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Су-30СМ2.
Су-30СМ2.
Источник изображения: ОАК

Минск. 11 мая. ИНТЕРФАКС - К концу мая в белорусской армии надеются получить первую пару самолетов Су-30СМ-2, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

"Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику. Возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Лукьянович отметил, что в Белоруссию также поступает новая авиационная техника: вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30СМ.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Ми-35
Су-30
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