В Белоруссии ждут первых поставок Су-30СМ-2

Минск. 11 мая. ИНТЕРФАКС - К концу мая в белорусской армии надеются получить первую пару самолетов Су-30СМ-2, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

"Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику. Возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Лукьянович отметил, что в Белоруссию также поступает новая авиационная техника: вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30СМ.