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ТАСС

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Он отметил, что Украина ожидает полного прекращения огня с 12 мая и готова начать переговоры в Стамбуле

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Мы ждем завтра прекращения огня - полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - написал он. - И буду ждать [президента России Владимира] Путина в четверг в Турции. Лично".

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные лидером России Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. 

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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