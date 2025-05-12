Глава МИД Ирана заявил о сближении позиций Ирана и США по атому

Дубай. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о достижении некоторого взаимопонимания с США на переговорах по иранской ядерной проблеме.

"Наши позиции по ряду нерешенных вопросов сблизились. Сейчас мы лучше понимаем друг друга", - приводит слова Аракчи агентство "Мехр".

Глава МИД Ирана заявил о готовности идти на ряд уступок.

"Мы считаем, что обогащение (урана - ИФ) должно продолжиться (...) Однако, чтобы построить доверие, на некоторое время мы можем согласиться на ограничения", - сказал он.

При этом Аракчи подчеркнул, что "вопрос обогащения урана в сущности не подлежит обсуждению на переговорах".

Между тем он отметил, что на переговорах обсуждается снятие антииранских санкций.

Аракчи также заявил, что стороны договорились продолжить переговоры. Следующий раунд которых может состояться через неделю, сообщает агентство "Тасним".

В воскресенье в Омане прошел четвертый раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона. Иранскую и американскую делегации возглавляли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.