Ориентация — север: рядом с Карелией начались военные учения НАТО

Подразделения альянса отрабатывают применение БПЛА в Финляндии — почему большинство таких маневров сейчас проходят на границах с РФ

На территории Финляндии 12 мая стартуют крупные военные учения с участием Швеции и Великобритании. В них примет участие около 7 тыс. военнослужащих. На маневрах будут отрабатывать стрельбы с закрытых огневых позиций, действия ударных вертолетов и применение беспилотников в северных районах. В том, какова цель этих учений, почему они все чаще проходят у российских границ и как Москва будет на них реагировать, разбирались «Известия».

Цель учений НАТО рядом с Карелией

Известно, что учения пройдут на полигоне Роваярви в Лапландии с 12 по 31 мая. Он используется для обучения артиллеристов финской армии, считается крупнейшим в Западной Европе и находится рядом с Карелией.

Всего в маневрах будут участвовать около 6,5 тыс. человек, из которых 350 будут из Великобритании и 900 — из Швеции. Об этом сообщается на сайте Сухопутных войск Финляндии.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis Источник изображения: iz.ru

«Целью учений является отработка навыков планирования и проведения многонациональной наземной операции в северном оперативном районе, а также отработка совместного использования альянсом огневых средств, лидерства, разведки и ситуационной осведомленности», — также говорится в сообщении.

По словам руководителя учений Юкки Вуорисалми, подобные маневры ведутся финской армией с союзниками не первый год.

Какие еще учения альянс проводит сейчас

Учения НАТО на северо-восточном фланге в последнее время следуют одни за другими. Раннее «Известия» писали, что сейчас в Эстонии идут учения Siil 2025, которые начались 5 мая.

Целью их была декларирована «оборона региона» вместе с союзниками, а также проверка боеготовности Вооруженных сил Эстонии и Североатлантического альянса.

Фото: AP Photo/Hendrik Osula Источник изображения: iz.ru

На маневрах отрабатывают планирование, проведение военных операций и учебные стрельбы, что должно укрепить взаимодействие между армиями стран НАТО. Особое внимание уделяется вводу на территорию Эстонии дополнительных союзных частей, которые при необходимости усилят местные подразделения повышенной боевой готовности, говорится в сообщении эстонских сил обороны.

Учения Siil 2025 стали для эстонской армии крупнейшими в этом году. Всего в маневрах участвует более 16 тыс. военнослужащих из Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Португалии и самой Эстонии. Отмечается, что своих наблюдателей и инструкторов также прислали Япония, Израиль и Украина.

Украина как плацдарм для стран НАТО

В НАТО сейчас пытаются освоить те навыки и знания, что они получили на Украине, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— К ним пришло понимание, что БПЛА, которые были на вооружении альянса, уже устарели, — объяснил он. — Во время проведения СВО военные технологии начали быстро развиваться. И можно сказать, что Украина стала большим полигоном для апробации современной техники и вооружения, в первую очередь БПЛА. Сейчас в НАТО, скорее всего, размышляют над тем, чтобы сформировать отдельные подразделения беспилотных войск, чем уже сегодня занимается Киев.

Финны вошли в НАТО недавно, но на деле они всегда были союзниками и не раз проводили совместные маневры у себя с подразделениями Североатлантического альянса. По словам эксперта, нынешние учения — не что-то принципиально новое, просто сейчас они проводятся в большем масштабе, и именно это делает их угрозой для России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) выступает на пресс-конференции с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном (справа) и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто (слева) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 20 марта 2023 г. Источник изображения: Фото: AP Photo/Olivier Matthys

— От нас требуется адекватная реакция. Сейчас мы будем просто наблюдать за тем, что они будут делать и принимать это к сведению. В НАТО всегда говорят, что будут реализовывать только оборонительный сценарий, но на маневрах, которые они проводят, отрабатывают упражнения, пригодные и для нападения, — отметил он.

Швеция и Финляндия на протяжении многих лет придерживались нейтралитета и сохраняли добрососедские отношения с Советским Союзом, а потом с Россией. От чего выигрывали и в экономическом, и в политическом плане, подчеркнул бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Не было даже намеков на возникновение каких-то проблем в наших отношениях, — сказал он «Известиям». — Но сейчас они под влиянием англичан и других крупных западноевропейских стран заняли откровенно антироссийскую позицию. В частности, вступили в НАТО. И что им это дало? Лишь подчинение военно-политическому руководству блока. Это их безопасность не усиливает, а наоборот. Угрозой для этих стран Россия никогда не была. Наоборот, всячески поддерживала их нейтралитет. С Финляндией у нас были широкие экономические связи, да и со Швецией тоже. И никаких территориальных претензий с нашей стороны в отношении этих стран никогда не было.

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А вот у них всегда оставались какие-то претензии территориального характера к России — в отношении Карелии прежде всего, напомнил эксперт.

— У меня были рабочие консультации в Швеции, я общался с представителями различных политических сил, и они все дружно говорили: «Как хорошо, что мы проиграли войну России во времена Петра I, потому что наконец смогли прекратить попытки завоевания Европы и заняться внутриполитическими проблемами своей страны». В итоге они смогли построить успешное государство. Думаю, шведы забыли эти разумные постулаты своих политических деятелей XX века, которые были сделаны на основании опыта Второй мировой, — рассказал Сергей Орджоникидзе.

В годы войны Швеция никак не пострадала, хотя у Советского Союза были данные, что она помогала Гитлеру, отметил дипломат. Да и Финляндия тогда воевала на стороне нацистов — в частности, участвовала в блокаде Ленинграда, где погибли сотни тысяч наших граждан.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis Источник изображения: iz.ru

— Но они вовремя вышли из войны, и Советский Союз простил их участие в уничтожении наших граждан. А ведь мы могли поступить иначе. Финляндия стала мирным государством, нейтральным, получая колоссальную выгоду от сотрудничества с СССР и Россией. Они поднялись экономически только благодаря этому, — подчеркнул Сергей Орджоникидзе.

Уроки прошлого надо помнить и думать о том, что любые враждебные действия в отношении такой страны, как Россия, без тяжелых последствий не останутся, резюмировал эксперт.

Юлия Леонова