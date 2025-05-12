Великобритания отправляет Украине разборные "обманки", чтобы сбить с толку российские силы (The Times, Великобритания)

Британия поставляет Киеву разборные "обманки" вместо настоящих вооружений, пишет The Times. Заявленная цель — якобы вынудить растрачивать боезапас на дешевые макеты. Вот только в сухом остатке выходит, что большая часть "военной помощи" для Украины — пустой хлам или "просрочка".

Лариса Браун

Разборные макеты танков и систем ПВО, на которые Москва будет тратить свою огневую мощь, можно собрать на линии фронта за несколько часов.

Британская армия отправляет украинским войскам ложные цели, которые выглядят как настоящие системы ПВО и танки, чтобы заставить русских растрачивать на них свой боезапас.

Британские войска пытаются обмануть силы президента Путина и создать впечатление, что Великобритания отправила Украине больше оружия, чем на самом деле, чтобы Россия расстреливала боекомплект, уничтожая дешевые макеты вместо настоящих вооружений.

"Мы не передали их в большом количестве, поэтому любые меры, чтобы сбить противника с толку насчет их истинной численности нам на руку", — заявила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер, когда ее команда представила новую систему ПВО Raven ("Ворон") — детище министерства обороны.

Симнер сказала, что благодаря спутниковым снимкам и беспилотникам противник эффективнее отличает надувные танки, которые использовались во Второй мировой войне, от настоящих. В результате оперативная группа министерства обороны Kindred ("Род"), которая обрабатывает запросы Киева на новую военную технику, наладила работу со специалистами, чтобы придумать новые методы обмана.

Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет на Украину, и печатают их на трехмерном принтере. Затем макеты отправляются в разобранном виде в Киев, где украинские силы собирают их в течение нескольких часов. Затем "обманки" размещаются на передовой, чтобы сбить с толку противника.

Полковник морской пехоты Олли Тодд и руководитель по закупкам для оперативной группы Kindred, сказал, что группа из 20 человек разработала и другие "обманки", в том числе в виде танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90 — оба вида вооружений в настоящее время в дефиците.

"Они выглядят совсем как настоящие. Купиться на это немудрено", — сказал он, добавив, что министерство обороны далеко ушло со времен надувных танков.

Он сказал, что, поставляя Украине пять машин, министерство обороны отправляет вместе с ними до 30 макетов, которые даже с расстояния в 25 метров выглядят как настоящие. Вообще, ложные цели — "основа" современного поля боя, добавил он.

Ранее министерство обороны подарило Украине бронетранспортеры Stormer ("Штурмовик") с пусковыми установками зенитных ракет Starstreak. Тодд сказал, что Россия считает их "серьезной угрозой" и относит к приоритетным целям.

"За неделю мы отсканировали систему, распечатали макеты и отправить их на передовую", — сказал он.

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила в кулуарах Лондонской оборонной конференции, что русские также размещают на поле боя ложные цели.

"Ложные цели — крайне необходимый элемент современной войны", — подчеркнула она. Она сказала, что Россия атакует ВСУ сотнями беспилотников, но многие из них, по сути, "обманки" и несут лишь крайне скромный заряд взрывчатки. Однако украинцы все равно вынуждены тратить на них свой запас ракет.

Комплекс ПВО Raven, чьи характеристики до недавного момента оставались засекречены, использует устаревшие, но усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности Asraam в сочетании с запчастями от самолетов Hawk ("Ястреб"), Jaguar ("Ягуар") и Tornado ("Торнадо") и монтируется на шасси Supacat.

В ближайшие недели последняя версия Raven отправится на украинскую линию фронта вместе с партией гораздо более дешевых макетов, включая поддельные ракеты с тепловыми излучателями, которые выглядят в точности как настоящие.

Перед отправкой в Европу система Raven демонстрировалась на военном полигоне в Хэнкли-Коммон в графстве Суррей, на которой британские войска готовились перед высадкой в Нормандии. Для этой цели там была выстроена копия возведенного нацистами Атлантического вала. Сооружение использовалось для отработки штурма перед операцией "Оверлорд" 6 июня 1944 года.

Выступая на фоне пустоши, "засветившейся" в фильмах о Джеймсе Бонде, Тодд заявил, что более ранние версии Raven использовались для защиты резиденции президента Зеленского.

Отправленные на Украину ракеты Asraam были признаны непригодными для использования в Великобритании из-за строгих правил охраны труда и техники безопасности, запрещающих эксплуатацию боеприпасов с истекшим сроком годности. По словам Тодда, вместо испытательных пусков в будущем военные решили внедрить их в наземную систему, которую ВСУ смогут использовать в бою. Ранние образцы Raven были завершены в 2022 году, в первый год конфликта.

На сегодняшний день на Украине проведено около 400 запусков системы, чья эффективность против иранских беспилотников "Шахед" и крылатых ракет оценивается в 70% — один из самых высоких показателей среди украинских ПВО. ВСУ могут запускать ракеты с расстояния с помощью пульта дистанционного управления, похожего на игровые приставки Playstation или Xbox.

Тодд сказал, что Россия могла ошибочно приписать себе уничтожение ряда систем, в действительности поразив лишь макеты.

Британские и американские военные руководители встревожены тем, что передовые технологии, такие как спутники и беспилотники, значительно осложнили войскам задачу действовать скрытно на поле боя.

В своей речи в Королевском объединенном институте оборонных исследований в прошлую пятницу глава Командования по вопросам модернизации вооружений и военной техники США Джеймс Рейни, заявил, что войнах будущего войскам предстоит исходить из того, что они находятся "под постоянным наблюдением".