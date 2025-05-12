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Интерфакс-АВН

Трамп поддержал планы "коалиции желающих" по прекращению огня на Украине - СМИ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Брюссель. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп согласился поддержать планы "коалиции желающих" по Украине, которые обсуждали накануне в Киеве лидеры ряда стран, сообщает в воскресенье газета Politico со ссылкой на источники.

"Два европейских официальных лица, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно потому, что лидеры смогли получить поддержку Трампа. Однако один из чиновников предупредил, что президент США склонен к быстрой смене мнения", - информирует издание.

По данным Politico, европейские лидеры предлагали усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных условий. В противном случае предполагается введение новых санкций в отношении РФ и наращивание военной поддержки Киева.

По версии издания, президент Франции Эмманюэль Макрон связывался с Трампом по телефону. "Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне не было и 7 часов утра, и согласился поддержать требования Европы, заявили два официальных лица, знакомых с вопросом", - отмечает газета.

Трамп впоследствии не упоминал этот звонок.

Источники издания утверждают, что теперь многое зависит от реакции Москвы.

Неназванный представитель правительства ФРГ сказал Politico, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие руководители страны проинструктировали своих помощников в сфере внешней политики немедленно начать приготовления к заключению долгосрочного мирного соглашения, если РФ даст добро на прекращение огня без предварительных условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в Кремле.

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Путин Владимир
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