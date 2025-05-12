МО РФ провело около 20 переговоров с военным руководством стран

Речь идет о государствах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство обороны провело порядка 20 международных переговоров с военным руководством стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

"Министерством обороны РФ проведено около 20 международных переговоров с военным руководством стран СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока", - отмечается в сообщении.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств Республики Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Абхазии. На них обсуждались вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных вузах, а также организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки.

Также заместители министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Александр Фомин встретились с руководством оборонных ведомств Индии, Кубы, Мьянмы, Лаоса, Южно-Африканской Республики, Алжира, Экваториальной Гвинеи. На них состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества.

Также делегация ЮАР во главе с министром обороны и по делам ветеранов Анджелиной Мочекга совместно со статс-секретарем - замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетили Пансион воспитанниц Минобороны России. Там Мочекга ознакомилась с учебно-материальной базой, методиками проведения занятий в профильных специализированных классах медицинской, финансово-экономической, инженерной подготовки.