Войти
ТАСС

МО РФ провело около 20 переговоров с военным руководством стран

341
0
0
Здание Минобороны России
Здание Минобороны России.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Речь идет о государствах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство обороны провело порядка 20 международных переговоров с военным руководством стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

"Министерством обороны РФ проведено около 20 международных переговоров с военным руководством стран СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока", - отмечается в сообщении.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств Республики Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Абхазии. На них обсуждались вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных вузах, а также организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки.

Также заместители министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Александр Фомин встретились с руководством оборонных ведомств Индии, Кубы, Мьянмы, Лаоса, Южно-Африканской Республики, Алжира, Экваториальной Гвинеи. На них состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества.

Также делегация ЮАР во главе с министром обороны и по делам ветеранов Анджелиной Мочекга совместно со статс-секретарем - замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетили Пансион воспитанниц Минобороны России. Там Мочекга ознакомилась с учебно-материальной базой, методиками проведения занятий в профильных специализированных классах медицинской, финансово-экономической, инженерной подготовки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Алжир
Буркина-Фасо
Гвинея
Индия
Казахстан
Киргизия
Конго
Лаос
Ливия
Мали
Мьянма
Нигер
Нигерия
Россия
Узбекистан
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 16:25
  • 8827
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 12.05 09:59
  • 8
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 12.05 04:49
  • 0
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "танковых школ" в СССР.
  • 12.05 02:47
  • 1
Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле
  • 12.05 02:01
  • 1
Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5
  • 12.05 01:20
  • 1
Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество
  • 11.05 22:36
  • 0
Ответ-2 на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 11.05 08:52
  • 31
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.05 21:23
  • 0
Об идущей реинкарнации нацизма в мире.