Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по Украине

СТАМБУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению", - сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора. "Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров", - подчеркнул в связи с этим Эрдоган.