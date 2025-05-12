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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило о продолжении СВО

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские войска продолжили специальную военную операцию после завершения режима прекращения огня, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - сказано в сообщении министерства. По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня более 14 тыс. раз, предприняли пять попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях.

Россия объявляла режим прекращения огня в зоне специальной военной операции на Украине с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.

Россия предложила Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал президент РФ Владимир Путин журналистам в ночь на воскресенье.

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Путин Владимир
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