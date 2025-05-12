Реакция западных СМИ на предложение Путина о переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к представителям российских и зарубежных СМИ.

Западные СМИ широко освещают пресс-конференцию Владимира Путина, где он предложил возобновить переговоры с Украиной. Кураторы Киева явно не ожидали такого хода в ответ на свои ультиматумы. Реакция журналистов разнится от сдержанного одобрения до недоверия.

Ход Владимира Путина стал сюрпризом для сторонников Киева. Западные журналисты, не успев оправиться от неожиданности, уже растащили ночное заявление президента России на цитаты. Американская пресса отличается сдержанностью в оценках. Напротив, британские издания привычно упрекают Россию в неуступчивости. Во Франции и Германии подозревают, что предложение Путина — просто тактический шаг в надежде выиграть время.

Американская пресса

The Washington Post цитирует ответ Владимира Путина на ультиматум западных лидеров:

"Лидеры западных стран, в том числе США, в субботу потребовали, чтобы с понедельника Россия приняла 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных условий. В противном случае они усилят санкции против российского банковского и энергетического сектора. Поздно вечером в субботу президент России Владимир Путин ответил предложением на следующей неделе начать прямые переговоры в Стамбуле. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, <…> чтобы устранить первопричины конфликта, — сказал он на пресс-конференции. — Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях"".

Издание The New York Times подчеркивает необычность заявления российского президента:

"Уже после часа ночи в воскресенье Путин выступил перед журналистами с необычным заявлением. Он сказал, что Россия "готова к серьезным переговорам с Украиной" "без всяких предварительных условий". Он предложил делегациям России и Украины встретиться 15 мая в Стамбуле, не уточнив, кто будет участвовать в переговорах".

Агентство Bloomberg отрицает, что договариваться о перемирии с Украиной бесполезно:

"Предложение России к Украине состоит в возобновлении прямых переговоров, прерванных в конце марта 2022 года "без всяких предварительных условий", сказал Путин. При этом он стремился обвинить Украину в нарушении ранее объявленных перемирий. Путин сообщил, что поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили американские чиновники, на следующей неделе в Турцию ожидается визит госсекретаря Марко Рубио, поскольку страна принимает встречу министров иностранных дел стран НАТО.

Британские издания

Агентство Reuters ожидает от России еще неких уступок, кроме предложения о переговорах:

"Пока российские войска продвигаются вперед вдоль всей линии фронта, кремлевский лидер пока не пошел на какие-либо уступки, если вообще пойдет на них. Однако, он предложил провести переговоры с Украиной в турецком городе Стамбул, которые, по его словам, будут проводиться без предварительных условий и направлены на достижение прочного мира".

Коллегам вторят и журналисты из The Daily Mail, прилежно отрабатывающие антироссийскую повестку:

"Несмотря на публичное и личное давление со стороны президента США Дональда Трампа и неоднократные предупреждения со стороны европейских держав, Путин предложил мало уступок для прекращения конфликта".

Газета The Sun пытается преподнести материал так, будто Путин испугался западного ультиматума:

"В Европе и США дали Путину 24 часа на подписание 30-дневного перемирия. После этого Путин открывает дверь к переговорам с Украиной".

Мнение французских журналистов

Редакция газеты Liberation заподозрила президента России в притворстве: дескать, он навязывает доверчивому Западу переговоры без каких-либо гарантий.

"Владимир Путин не любит ультиматумов. Так что ничего удивительного, что он отверг тот, что поставили ему лидеры европейских государств, в субботу отправившихся в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

И вот очередной маневр. Западники требуют серьезного режима прекращения огня без условий и с гарантиями, чтобы начать переговоры, которые смогли бы привести к установлению устойчивого мира. В ответ Путин предлагает вступить в переговоры с неопределенным исходом без заключения предварительного перемирия.

Путин же не сдвинулся ни на йоту. Но в отношении Дональда Трампа и его эмиссаров, которые, кажется, готовы принять за чистую монеты всё, что он говорит в их доверчивые уши, он притворяется готовым проявить гибкость и расставляет ловушку: "Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые [...] хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов".

Эммануэль Макрон, мягко говоря, далеко не в восторге. "Переговоры по определению не могут предшествовать безусловному прекращению огня", — заявил президент Франции журналистам, сойдя с поезда в польском городе Пшемысль на обратном пути с Украины.

По его мнению, встречное предложение [российского лидера] свидетельствует о том, что Владимир Путин "ищет путь, но он всегда испытывает желание выиграть время". На вопрос, не является ли это тактикой по затягиванию, в применении которой он неоднократно обвинял Россию, французский лидер ответил: "Да, да, так и есть"".

Автор статьи для Le Nouvel Obs подчеркивает, что "хамская" манера общения Запада неприемлема для России:

"Не упоминая напрямую об этом предложении (ультиматум, выдвинутый лидерами европейских стран. — Прим. ИноСМИ), российский президент раскритиковал европейцев за попытки разговаривать с Россией "в хамской манере и с помощью ультиматумов" и заявил, что любое возможное перемирие должно быть частью "прямых" переговоров с Киевом.

Владимир Путин "не исключил" возможности обсуждения вопроса о прекращении огня на переговорах с Киевом, но подчеркнул, что эти обсуждения должны сосредоточиться на "первопричинах конфликта" — который он назвал "войной", хотя российские власти отвергают этот термин — и выйти на "установление […] мира на историческую перспективу"".

Вот что пишут в Германии

Журналисты Spiegel от неожиданности не знают, как реагировать на предложение Москвы, и пытаются понять, что за ним кроется:

"Идет ли речь о серьезном предложении со стороны Москвы или это просто тактический шаг?

Президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной, якобы "без предварительных условий". Он также назвал место и время. Озвученное сегодня предложение Путина выглядит неожиданным. Пока абсолютно не понятно, является ли оно чем-то большим, чем просто тактическим маневром".

Berliner Zeitung акцентирует внимание на том, что Россию устраивает только долгосрочный мир, а не временное прекращение огня:

"В своем выступлении, состоявшемся глубоко в ночи, российский президент не стал напрямую упоминать требование четырех глав государств и правительств. "Мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий", — отметил Путин.

Ранее глава Кремля сообщил, что в ближайшие часы переговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам российского лидера, целью переговоров должно стать "устранение первопричин конфликта, выход на установление долгосрочного прочного мира"".

Во Frankfurter Allgemeine Zeitung недоумевают, чего же хочет добиться Путин в результате переговоров. Непреодолимая русофобия, как обычно, нарушает восприятие информации:

"Президент России не дал ответа на требование Киева об установлении с понедельника более длительного режима прекращения огня, однако предложил начать прямые переговоры. Чего он хочет этим добиться?

Владимир Путин никогда не стал бы вести себя так, как будто он реагирует на внешнее давление. Тем не менее, озвученное им предложение в адрес киевского руководства уже в следующий четверг начать прямые переговоры в Стамбуле, причем "подчеркиваю, без каких-либо предварительных условий", выглядит как реакция и попытка сменить тему.

Путин не хочет обсуждать немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня, как того в очередной раз потребовали в субботу Украина и Запад. Вместо этого, как и прежде, российский лидер хочет обсуждать "устранение коренных причин конфликта". Под этим лозунгом Москва выдвигает далеко идущие требования к Украине и Западу, включая, например, невступление в НАТО оставшейся территории Украины, лишившейся подконтрольных российским войскам территорий.

Создавалось впечатление, что Путин был воодушевлен тем, сколько гостей приехало на праздник [торжества по случаю 80-летия Победы]; он впервые лично поблагодарил северокорейских военных, представителей которых он поприветствовал в пятницу после парада на Красной площади, отметив "мужество и героизм", проявленные ими в борьбе с подразделениями "киевского режима" в Курской области, где они сражались вместе с российской армией. Российский лидер выразил благодарность "всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершён"".