Новый завод по серийному производству ракет BrahMos открыли на севере Индии

Сборка ракет на заводе индийско-российской компании BrahMos Aerospace в Индии.

Ежегодно завод будет выпускать от 80 до 100 ракет

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Индии открыли новый производственный комплекс ракет BrahMos в Лакхнау штата Уттар-Прадеш на севере страны. Церемония ввода объекта в эксплуатацию с участием по видео-конференц-связи министра обороны страны Раджнатха Сингха транслировалась Минобороны.

Комплекс предназначен не только для серийного производства ракет, но и для испытаний. Как ожидается, ежегодно завод будет выпускать от 80 до 100 ракет.

Как указал Сингх, комплекс был создан "всего за 40 месяцев". "Учитывая нынешний геополитический климат, своевременное выполнение наших целей важнее, чем когда-либо", - отметил он.

Сообщается, что открытие нового предприятия стоимостью 35 млн долларов является важным шагом в реализации стремления Индии к самостоятельному производству оборонной продукции.

Ракета BrahMos разработана российским предприятием "НПО машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные модификации сегодня стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных войск.