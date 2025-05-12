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Военное обозрение

«Для охоты на российские дроны-камикадзе»: Британия анонсировала передачу Украине зенитных систем Raven

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Источник изображения: topwar.ru

Британия готовится к передаче Украине зенитных систем Raven. Как пишет British Forces Broadcasting Service, Лондон планирует передать Киеву пять зенитных установок.

Украинская армия получит еще пять ЗРК Raven в дополнение к восьми, переданным ранее. Первый такой зенитный комплекс ВСУ получили весной 2023 года, его применяют для «охоты» на российские дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляют в Киеве, за время боевых действий ЗРК Raven сделали примерно 400 пусков, эффективность — 70%. При этом комплекс относительно дешев, прост в обслуживании и к тому же высокомобилен.

Raven предназначен для перехвата дронов, крылатых ракет и воздушных целей на небольшой высоте. Этот ЗРК используется обычно там, где отсутствуют полноценные зенитные системы средней и большой дальности.

— пишет издание.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным издания, ЗРК Raven был разработан за 4 месяца путем размещения авиационных ракет малой дальности ASRAAM на бронированном грузовике Supercat HMT-600. По сути, это размещенные на автомобильной базе направляющие от списанных самолетов Tornado и т.д. Королевских ВВС. Каждый грузовик несет две направляющие с управляемыми ракетами AIM-132 ASRAAM класса «воздух-воздух» малой дальности.

Передача ЗРК Украине проходит в условиях секретности, ни Лондон, ни Киев сделки не афишируют.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
ASRAAM
Panavia Tornado
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