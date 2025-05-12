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В Японии захотели испытать прототип рельсотрона

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Фото: U.S. Navy photo by John F. Williams / Wikipedia
Фото: U.S. Navy photo by John F. Williams / Wikipedia.

Минобороны Японии намерено испытать прототип электромагнитной рельсовой пушки

Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время испытать полномасштабный прототип электромагнитной рельсовой пушки, которой предполагается оснастить корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis, сообщает газета Yomiuri.

Рельсовая пушка — это электромагнитный ускоритель, который разгоняет до огромной скорости снаряд вдоль двух металлических рельсов, делая это без взрывчатого компонента. Издание отмечает, что таким оружием можно поражать любые воздушные цели, в том числе гиперзвуковые. Минобороны Японии планирует испытать такую установку длиной 6 метров и весом примерно в 8 тонн. По данным Yomiuri, ведомство сотрудничает с военными и исследовательскими органами Франции и Германии, а также использует материалы США.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит Японии за любое участие страны в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием. «В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Токио по прямому или же опосредованному участию в снабжении ВСУ вооружениями и военной техникой будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные», — подчеркнула дипломат.

До этого Великобритания испытала новое радиоволновое оружие. В Министерстве обороны королевства сообщили, что оно может практически одномоментно нейтрализовать рой дронов.

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