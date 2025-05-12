«Применяется как штурмовая винтовка»: Rheinmetall представил новую модификацию ручного гранатомёта SSW40

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall представил новую версию перспективного 40-мм автоматического гранатомёта SSW40 с магазинной подачей. Оружие отличается сравнительно небольшой массой: при одном боеприпасе в патроннике и вставленном магазине на три гранаты оно весит примерно 6 кг. Это вполне приемлемый вес для пехотных подразделений, в связи с чем разработчик предполагает, что SSW40 получит широкое распространение в войсках, на уровне отделения, потеснив традиционные станковые аналоги.

Данное оружие предназначено для стрельбы как низкоскоростными (LV), так и среднескоростными (MV) гранатами. Эффективная дистанция огня составляет соответственно 250 и 600 метров, что даёт пехоте значительное преимущество в дальности поражения. Предельный радиус стрельбы до 900 м в зависимости от типа боеприпасов.

Источник изображения: topwar.ru

Приклад с механизмом активной компенсации отдачи

Приклад использует механизм активной компенсации отдачи, что позволяет применять SSW40 как ручное оружие. Доступны две конфигурации магазинов, вмещающих 3 или 5 боеприпасов. Снижение веса было достигнуто за счет инновационных разработок, что отразилось в конструкции «открытого ствола». Переводчик огня позволяет регулировать тип используемого боеприпаса и дальность стрельбы. Гранаты, длина которых превышает размер магазина, заряжаются вручную.

Источник изображения: topwar.ru

Ручное заряжание

Новая модификация, внешне отличающаяся «открытым стволом», оснащена двумя прицельными системами: стандартным оптическим прицелом и усовершенствованной системой управления огнём (FCS), которая в настоящее время находится в разработке. FCS подсвечивает цель красной точкой, которая корректируется в соответствии с данными встроенного лазерного дальномера, что повышает вероятность попадания с первого выстрела.

Источник изображения: topwar.ru

Прицелы и находящийся между ними переводчик огня

Rheinmetall также ведёт разработку осколочно-фугасной гранаты с программируемым подрывом, оптимизированной для использования с SSW40. Этот боеприпас, предназначенный, в частности, для поражения целей, находящихся в укрытии, будет получать команды от электронной системы управления взрывателем по инфракрасному каналу сразу после вылета из ствола.

Как пояснили в Rheinmetall, в следующем месяце компания готовится провести демонстрацию SSW40 со стандартными 40-мм гранатами для международных заказчиков, а программируемые боеприпасы, как ожидается, будут представлены позже.

SSW40 – это первый в мире автоматический, магазинный, ручной гранатомёт для 40-мм боеприпасов. Его вес, размеры и порядок применения не отличаются от штурмовых винтовок

- заявляют в концерне.