«Россия ненадёжный поставщик»: в «демократическом» армянском СМИ указывается на необходимость перехода артиллерии на «стандарты НАТО»

Экс-президент Армении Роберт Кочарян высказал резкую критику в отношении проводимых руководством страны военных реформ, предполагающих сворачивание ВТС с Россией, поиск новых поставщиков и переход на «стандарты НАТО».

В частности, его недовольство вызвало решение о закупке 155-мм артсистем:

Один снаряд стоит в среднем 5000 долларов.

Его заявление раскритиковали в армянском издании CivilNet, «ориентированном на укрепление демократического развития страны». Как указывается, оценка Кочаряна частично верна: снаряды 155-мм производства США или ряда стран ЕС из-за возросших потребностей Украины действительно могут стоить и $3 тыс., и даже $8,5 тыс. При этом отмечается, что Индия, «с которой у Армении налажено военно-техническое сотрудничество», производит их по цене от $300 долларов и выше, «что в разы дешевле западных аналогов».

Стоит отметить, что заводская себестоимость российского 152-мм снаряда по состоянию на 2024 год оценивалась в $1000 долларов, а при экспорте цена становится намного дороже

- говорится в прессе.

Как поясняется, ВС РФ сами нуждаются в боеприпасах на фоне украинского конфликта, поэтому рассчитывать на их экспорт из России не приходится:

Производственные мощности России перегружены, ранее её вооруженные силы сталкивались с дефицитом снарядов. К тому же РФ не является надёжным поставщиком и не может гарантировать поставки даже по оплаченным контрактам

- делаются утверждения в указанном СМИ.

MArG 155-BR MArG 155-BR

По словам автора, Армения в 2021 году оплатила крупный заказ на российское оружие, но якобы так и не получила необходимую матчасть в полном объёме. Также он выдвигает против Москвы нелепые обвинения в «безразличии к агрессии Азербайджана».

Со своей стороны отметим, что фактически речь идёт не о снарядах, а о переходе на других поставщиков артиллерии, а по сути и всего оружия. Ереван, отказавшись от сотрудничества с Россией и не получив при этом от Запада заметной поддержки, в последние годы пытается заручиться ей от Нью-Дели. Пока что это привело только к тому, что Армения закупила у Индии целый ряд боевых систем, не получив весомых политических или экономических преференций.

В частности, Ереван в 2022 году приобрёл за $155,5 млн у Нью-Дели 72 экземпляра 155-мм САУ MArG 155-BR с длиной ствола 39 калибров. Масса самоходки, размещённой на платформе 4х4, составляет 18 тонн, БК – 18 снарядов и 5 в боеукладке. Развёртывание занимает 1,5 мин днём и 2 мин ночью. При использовании обычных снарядов дистанция огня достигает 24 км, АРС – 30 км. В случае применения ERFB (артснаряда с увеличенной дальностью) радиус поражения составит 40 км.