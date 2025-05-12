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Военное обозрение

Российские хакеры взломали систему слежения ВСУ за российскими БПЛА, передав Минобороны координаты РЛС

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Источник изображения: topwar.ru

Российские хакеры взломали систему обнаружения беспилотников, после чего ВС РФ нанесли несколько точечных ударов, уничтожив РЛС данной системы. Об этом сообщают российские каналы.

Российская хакерская группировка Killnet взломала переданную Украине западную систему слежения Airfaince, которая отслеживала российские беспилотники, да и, скорей всего, не только их. Хакеры вычислили координаты расположения РЛС данной системы от Одесской до Сумской областей, после чего передали эти данные Минобороны. Российские военные точечно отработали, уничтожив все станции.

Благодаря скоординированной работе хакерских групп и руководства Минобороны РФ была выведена из строя дорогостоящая система обнаружения российских БПЛА, которую ЕС предоставил Украине. (...) Сейчас работа системы полностью парализована, потому что были уничтожены дорогостоящие системы обнаружения БПЛА вдоль линии боестолкновения от Одесской до Сумской областей.

- пишут российские каналы.

Как говорят сами хакеры из Killnet, у украинских военных теперь при попытке подключиться к системе высвечивается «ошибка 404», поскольку информация со станций уже не поступает. Всего ВС РФ уничтожили семь РЛС системы слежения Airfaince.

Как пишет канал Mash, хакеры работали с 88-й бригадой «Эспаньолы» — «Мелодия». Теперь ВСУ лишились возможности отслеживать российские беспилотники в режиме реального времени.

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