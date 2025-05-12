США одобрили передачу Германией Украине ракет для систем ПВО Patriot и РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Заявления Дональда Трампа о том, что США якобы не отправляют Украине военную помощь, не состоятельны, Вашингтон активно участвует в вооружении киевской хунты. Как сообщает The New York Times, Белый дом одобрил передачу Украине ракет для РСЗО и зенитных комплексов.

США выдали Германии разрешение на передачу Украине зенитных ракет для систем ПВО Patriot и дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS. Изначально все эти ракеты должны были поступить на вооружение Бундесвера, но немцы решили, что могут обойтись без них, а вот Зеленский не сможет. Он уже с начала этого года ходит с протянутой рукой, выпрашивая помощь у Европы. А Германия на сегодняшний день является самым главным спонсором киевской хунты.

Вашингтон одобрил передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности,

— пишет издание со ссылкой на источник в Конгрессе США.

На сегодняшний день на вооружении Воздушных сил ВСУ стоит шесть систем ПВО Patriot, еще две отправлены на ремонт. Как неоднократно заявляли в Киеве, это единственная система, способная перехватывать российские баллистические ракеты. Получение сразу ста зенитных ракет если не восстановит украинскую ПВО, то позволит прикрыть самые важные объекты, скорей всего Киев.

Как недавно писала западная пресса, США передадут Украине одну зенитную систему Patriot устаревшей версии, ранее стоявшую на вооружении Израиля. Еще один комплекс должна передать Европа. Назывались Греция и Германия. Греки уже отказались, а немцы молчат, видимо, готовятся к передаче.