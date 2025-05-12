Атомная подлодка "Красноярск" вернулась на Камчатку после учений в Тихом океане

Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Видео:

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023.

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Атомная подлодка "Красноярск" вернулась в пункт базирования на Камчатку после выполнения ракетных стрельб на учении в Тихом океане, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота в понедельник.

"Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) "Красноярск" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом "Калибр" и противолодочной ракета-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев принял доклад от командира подлодки Алексея Дружинина об успешном выполнении поставленной задачи. "Отличившимся подводникам также были вручены заслуженные награды и грамоты. После отдыха экипаж АПРК "Красноярск" приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ", - сказали в пресс-службе.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили, что атомная подлодка "Красноярск" в рамках учения в Тихом океане нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по полигону Кура на Камчатке.

По информации министерства обороны, крылатая ракета успешно поразила береговую мишень, расстояние до цели превысило 1 тыс. 100 км.

На втором этапе учения подлодка "Красноярск" осуществила поиск субмарины условного противника и атаковала ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса.

"Ракетная стрельба новейшего подводного крейсера проекта "Ясень-М" была проведена на Тихоокеанском флоте впервые", - сообщили в ТОФ.

По официальной информации, "Красноярск" - многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М", построена на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года подлодку приняли в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж "Красноярска" совершил межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути и прибыл в пункт базирования на Камчатку.