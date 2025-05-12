На Западе признали успех России в технологиях

National Interest заявил о большом успехе России в перспективных технологиях

Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях. Об этом написал журнал The National Interest.

В статье отмечается, что Россия достигла прогресса в выпуске беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. Автор материала признал, что российским дронам нет равных в мире.

«Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России», — заявили в публикации.

Ранее на параде Победы впервые представили российские беспилотники. Среди проехавших по Красной площади — модели «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», а также беспилотники «Гарпия» и «Герань».