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Интерфакс-АВН

США перебросили в Японию эскадрилью истребителей F-35B Корпуса морской пехоты

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в субботу перебросили на авиабазу Ивакуни в Японию эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, следует из сообщения американского корпуса морской пехоты.

Самолеты морпехов дополнят авиационную группировку США на авиабазе, расположенной на юге японского острова Хонсю.

"Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности", - указывается в сообщении.

Весной 2026 года США также планируют разместить 48 истребителей F-35A на авиабазе Мисава на севере острова Хонсю. Они должны заменить базирующиеся там американские истребители F-16.

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Страны
США
Япония
Продукция
F-16
F-35A
F-35B
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