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Военное обозрение

Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Кремле президент России принял нескольких иностранных лидеров. Одна из встреч обращает на себя особое внимание.

Речь идёт о переговорах Владимира Путина с маршалом Халифой Хафтаром. Хафтар является главнокомандующий ливийской национальной армией и фактическим лидером практически половины Ливии. Антанонистами Хафтара в Ливии являются в основном протурецкие формирования, за которыми остаётся контроль над Триполи. Хафтар ранее пытался взять этот город под свой контроль, но вмешивалась Турция, да и другие страны НАТО, и попытки маршала успехом не увенчались. Однако это не помешало Хафтару сохранить своё огромное влияние в Ливии, в том числе и на экономические процессы, включая недропользование.

Эксперты обсуждают достаточно неожиданный визит маршала Хафтара в Москву. Высказываются самые разные и, в том числе, смелые предположения, включая рычаг воздействия на Турцию, которая многое получила в Сирии, а теперь рвётся в посредники по Украине. Напомним, что Эрдогана попросил ему помочь в разрешении украинского конфликта Дональд Трамп.

В этом плане сам визит Хафтара в Россию является демонстрацией командующим ЛНА того, что у Анкары в макрорегионе есть как слабые места, так и горячие точки.

Касательно России и Ливии не исключены и переговоры по вопросу безопасности, а также по теме взаимодействия в сфере энергоносителей. Ливия ими очень богата, а, например, Европа в них крайне заинтересована. Это весьма перспективное направление сотрудничества при учёте того, что нам снова грозят «ращрушительными» санкциями.

В своё время переговоры с Халифой Хафтаром в Москве шли при участии Шойгу и Пригожина.

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
1 комментарий
№1
12.05.2025 02:47
Аиша Каддафи ярая социалистка и с братовьями могла бы лет 30 держать Ливию в наших друзьях, но конечно с подаренными Орешниками против макронистов-мерцев. Нам главное на примере цеевропы с раздолбанным центром держать на расстоянии всех британских шнырей.
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