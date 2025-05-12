Российские танковые части получили модернизированные Т-90М и Т-72Б3М (Military Watch Magazine, США)

Российский танковый парк пополнился обновленными моделями Т-90М и Т-72Б3М, пишет MWM. Новые машины оснащены принципиально новой системой защитой от беспилотников — решетчатую броню над колпаками башни и антенны радиолокационной борьбы, объясняет автор статьи.

Российская армия получила новые партии основных боевых танков Т-90М и Т-72Б3М, которые доставили на передовые части с "Уралвагонзавода" за первую неделю мая. Машины обладают рядом принципиальных улучшений и новых технических возможностей, которые солдаты и офицеры передовых подразделений извлекли из уроков интенсивного боя на украинском театре военных действий.

Обновленные модели усилили решетчатой броней над колпаками башни для физической защиты от беспилотников, барражирующих боеприпасов и управляемых противотанковых ракет, которые сегодня широко используются обеими сторонами для эффективного уничтожения бронетехники противника.

Оба класса танков также получили антенны радиоэлектронной борьбы, установленные на передней части корпуса. Они предназначены для перехвата низколетящих беспилотников. Эти модульные антенны, как предполагается, связаны с анти-дроновыми глушителями, например, такими как система "Волнорез".

После сообщений в августе 2024 года о том, что танки Т-90М интегрируют систему активной защиты "Арена-М", и что модернизированные модели Т-72 с похожим оснащением брони также получат аналогичную установку. Новые партии, как сообщается, уже поставляют с "Ареной-М". Она обеспечит значительно большую выживаемость экипажа на поле боя. Первые кадры Т-72, ​​развернутых на передовой, оснащенных новейшей активной защитой, опубликованы в марте 2025 года.

"Арена-М" использует радиолокационную систему для непрерывного мониторинга окружающей среды на предмет входящих угроз. При обнаружении летящих снарядов она автоматически отслеживает их, рассчитывает траектории и развертывает защитные боеприпасы для перехвата и уничтожения до того, как они попадут в броню.

Сообщается, что "Арена-М" может перехватывать ракеты, управляемые и бронебойно-фугасные снаряды, летящие со скоростью до тысячи метров в секунду, причем может делать это с расстояния 50 метров от противника. Ранее российские танки оснащались только комплексами оптико-электронного противодействия "Штора-1″, которая не могла активно поражать входящие снаряды, но вместо этого предупреждала экипаж и помогала машине маскироваться.

Москва разрабатывала системы класса Hard Kill с 1990-х годов, и было даже создано несколько вариантов "Арены", но нехватка финансирования привела к тому, что они в основном продавались на экспорт. Хотя Россия сегодня значительно отстает от Кореи, Китая и Израиля в плане интеграции систем активной защиты Hard Kill на свои танки, она быстро приняла передовые меры противодействия дронам. Сделано это в ответ на постоянные поставки на Украину десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов странами-членами НАТО, в том числе Турцией.

"Уралвагонзавод" — единственное из пяти крупных советских танковых предприятий, работавших в 1980-е годы, которое до сих пор производит боевые машины, и, возможно, является крупнейшим профильным заводом в мире, размеры конкурирующих китайских и северокорейских предприятий засекречены. Заказы на новые танки Т-90М быстро росли как из-за потерь старых машин на украинском театре военных действий, так и из-за возросшей напряженности из-за расширения НАТО, которое оказало дополнительное давление на оборонный сектор России.

Характеристики танка получили особенно высокую оценку от высокопоставленных российских чиновников. 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 и цифровой комплекс управления огнем "Калина" позволяют ему использовать широкий спектр боеприпасов, часть из которых появилась на Украине еще в начале 2023 года. Выживаемость экипажа повышается за счет 3-го поколения динамической защиты "Реликт", а также изоляции снарядов от остальной части машины изнутри.

Как и все российские танки, способность Т-90М использовать осколочно-фугасные снаряды дает ему важное преимущество в поддержке пехоты — это и была основная причина наращивания бронетехники обеими сторонами. Ограниченные закупки Т-90М до эскалации на Украине в 2022 году, в основном по причине экономии средств, означали, что танк играл лишь ограниченную роль в боевых действиях за первые два года конфликта. При этом командующие подразделениями долгое время больше полагались на проверенные модели советского производства.

Закупка новых танков Т-90М дополнила поставки модернизированных вариантов старых моделей, включая усовершенствованные Т-72Б3М. Высокий уровень износа российского танкового парка в 2022 году, как сообщается, все больше истощает огромные запасы советских машин, находившихся на хранении. При этом производство по сравнению с колоссальными уровнями СССР составляет лишь малую часть. Такой расклад означает, что пополнение парка Т-72 по-прежнему маловероятно.

Как сообщается, российская оборонная промышленность преуспела в увеличении производства с примерно 130 боевых машин, выпускавшихся ежегодно до начала украинских событий, до 200 танков в год на сегодняшний день, а по некоторым оценкам — их значительно больше. Тем не менее, это несравнимо меньше плановых показателей Советского Союза, когда к середине 1980-х годов с конвейеров сходили до 4000 моделей. Тогда же активно производились технически сложные Т-80, которые требовали куда более серьезных вложений по сравнению с Т-72 и Т-90.

Параллельно с активным внедрением модернизированных моделей Т-90 российская оборонная промышленность работает над восстановлением серийного производства знаменитых Т-80. Кроме того, идет работа над вводом в эксплуатацию долгожданного основного боевого танка следующего поколения Т-14 "Армата", массовый выпуск которого планируется на "Уралвагонзаводе" наряду с Т-90М.