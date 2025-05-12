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Интерфакс-АВН

Министр обороны РФ обсудил с нигерийским военачальником вопросы сотрудничества

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Военнослужащие ВС Нигерии
Военнослужащие ВС Нигерии.
Источник изображения: politrussia.com

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии Кристофером Гвабином Мусой, сообщает Минобороны РФ.

"Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте", - заявил Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны и безопасности в регионе.

"Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах", - добавил министр обороны РФ.

В свою очередь нигерийский военачальник заявил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией, высоко ценит помощь, которая является зачастую критически важной для многих стран.

"С нетерпением ждем этих обсуждений. Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности. Во время переговоров нацелены обсудить с вами вопросы сотрудничества", - добавил он.

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