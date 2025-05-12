Белоусов: Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера в Африке

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Федеративной Республики Нигерия генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте", - заявил Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны и безопасности в регионе. "Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах", - добавил министр обороны РФ.

В свою очередь генерал-майор Кристофер Гвабин Муса заявил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией, высоко ценит всю помощь, которая является зачастую критически важной для многих стран.

"С нетерпением ждем этих обсуждений. Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности. Во время переговоров нацелены обсудить с вами вопросы сотрудничества", - добавил он.

В ходе переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.