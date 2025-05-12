Белоусов объяснил значение военного сотрудничества с Буркина-Фасо

Белоусов: совместная работа с Россией повысит возможности армии Буркина-Фасо

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместная работа Буркина-Фасо с Россией будет способствовать повышению боевых возможностей армии африканской страны, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре.

"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство.

По его словам, Буркина-Фасо является близким другом и союзником России, а две страны связывают много общих задач и проектов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет".

В свою очередь Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов.

Он также поблагодарил Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которое позволило освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня".

"Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", – добавил он.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальных направлений взаимодействия по линии оборонных ведомств.