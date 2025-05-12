Войти
ТАСС

Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо

348
0
0
Андрей Белоусов и Селестен Симпоре
Андрей Белоусов и Селестен Симпоре.
Источник изображения: ТАСС

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Селестеном Симпоре. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Буркина-Фасо является близким другом и союзником России. Мы испытываем искренние дружеские чувства к вашей стране. У нас много общих задач и проектов", - сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет".

"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", - добавил Белоусов.

В свою очередь бригадный генерал Селестин Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов. Он также поблагодарил Андрея Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которая позволила освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня". "Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", - добавил он.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия по линии оборонных ведомств. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 16:25
  • 8827
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 12.05 09:59
  • 8
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 12.05 04:49
  • 0
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "танковых школ" в СССР.
  • 12.05 02:47
  • 1
Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле
  • 12.05 02:01
  • 1
Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5
  • 12.05 01:20
  • 1
Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество
  • 11.05 22:36
  • 0
Ответ-2 на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 11.05 08:52
  • 31
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.05 21:23
  • 0
Об идущей реинкарнации нацизма в мире.