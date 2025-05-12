Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Селестеном Симпоре. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Буркина-Фасо является близким другом и союзником России. Мы испытываем искренние дружеские чувства к вашей стране. У нас много общих задач и проектов", - сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет".

"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", - добавил Белоусов.

В свою очередь бригадный генерал Селестин Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов. Он также поблагодарил Андрея Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которая позволила освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня". "Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", - добавил он.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия по линии оборонных ведомств.