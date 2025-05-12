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Раскрыты особенности замеченной британским флотом у берегов Франции российской подлодки

Разделы: Флот
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Фото: Royal Navy
Фото: Royal Navy.

Дандыкин счел паранойей поиск Британией российской лодки

Поиск российской техники уже стал паранойей на Западе, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение о том, что Королевский флот Великобритании заметил российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции.

«Эта подводная лодка приписана к Черноморскому флоту. Она и в Средиземном море не раз бывала. Принимала участие в операции против террористов в Сирии», — рассказал Дандыкин.

Ничего такого страшного не произошло. Она шла своим путем по своему маршруту. Я думаю, что она шла, соблюдая все меры международного плавания. У них там паранойя в Великобритании — искать [нашу технику]

Василий Дандыкин

военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш у берегов Франции. По информации британских военно-морских сил, судно было замечено во время его возвращения в Россию.

За перемещением субмарины наблюдал с воздуха военный вертолет Wildca из состава 815-й морской авиационной эскадрильи, затем его сопровождал морской патрульный корабль класса River HMS Tyne. Позже, когда судно покинуло воды Великобритании, слежку за ним британцы передали союзникам.

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