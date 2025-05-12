Командующий ливийской армией провел переговоры с Белоусовым

Командующий ливийской армией Хафтар обсудил с Белоусовым военное сотрудничество

БЕЙРУТ, 10 мая - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудил в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым укрепление военного сотрудничества между двумя странами, сообщается в заявлении пресс-службы главного командования ливийской национальной армии.

"В рамках встречи главнокомандующего Вооруженными силами, маршала Халифы Абу аль-Касима Хафтара с министром обороны России Андреем Белоусовым в российской столице Москве стороны обсудили последние региональные события, а также пути укрепления военного сотрудничества и координации усилий по ряду вопросов", - написано в заявлении.

Согласно заявлению, Белоусов выразил признательность за роль командующего в обеспечении безопасности и стабильности в Ливии, его постоянную поддержку стабильности в регионе и укрепления региональной безопасности, "подтвердив стремление своей страны к развитию стратегического партнерства между двумя государствами в интересах обеих сторон".