Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи.

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран.

Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.

"Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения принципов и норм международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в документе.

Кроме того, Москва и Ханой договорились продолжить сотрудничество по вопросам защиты прав человека.

"Стороны продолжат равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по вопросам защиты и продвижения прав человека на основе Устава ООН, норм международного права и в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, будут тесно координировать свои действия в целях противодействия политизации правозащитной повестки и использованию тематики прав человека для вмешательства в свои внутренние дела", - отмечается в тексте декларации.