Войти
Деловая газета "Взгляд"

Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны

381
0
0
Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны.
Источник изображения: @ AKHTER GULFAM/EPA/ТАСС

В субботу Индией и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня. За несколько часов до этого Исламабад начал масштабную операцию, атаковав ключевые индийские военные объекты. В ответ Нью-Дели наносил удары по авиабазам и другим целям на территории Кашмира и провинции Пенджаб. Как говорят эксперты, ситуация уже выходила за рамки символического обмена ударами и угрожала эскалацией вплоть до применения ядерного оружия.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня. "После долгих ночных переговоров ... я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня", – написал он в соцсети Truth Social.

Следом за ним о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. "Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", – написал чиновник в соцсетях.

По данным индийского МИД, прекращение огня между странами вступило в силу в 17.00 по местному времени (14.30 по Москве). Буквально несколькими часами ранее ситуация грозила перерасти в полномасштабный военный конфликт ядерных держав.

О том, что Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования сложившейся ситуации и уже наладил каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран, сообщал ранее канал News18. Его источники подчеркивали, что в Пакистане назрело понимание необходимости изменить позицию и найти дипломатический выход из продолжающегося кризиса.

В ночь на субботу Пакистан объявил, что его вооруженные силы приступили к масштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом") против Индии. Исламабад называл свои действия ответом на "индийскую агрессию". В рамках операции были "атакованы ключевые индийские военные объекты". "Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око", – заявили в правительстве страны.

Исхак Дар уточнил, что "военный ответ был исключительно оборонительной мерой", призванной "заставить Индию осознать серьезность своих ошибок". В частности, было заявлено об уничтожении склада индийских ракет BrahMos в Бисе. Этому предшествовали сообщения из Исламабада о том, что индийские военные самолеты атаковали три авиабазы Пакистана – Нур Хан, Мурид и Шоркот, "известной также как база Рафики".

К концу недели обострение между Индией и Пакистаном резко усилилось, обе стороны регулярно наносили удары по авиабазам и другим военным объектам друг друга. Непосредственным толчком к военному конфликту стало террористическое нападение 22 апреля на индуистских туристов в городе Пахалгам в индийском Кашмире. В результате погибли 26 человек. Исламабад при этом отрицает какую-либо причастность к этой атаке.

По оценке наблюдателей, прошедшей ночью произошло одно из самых тяжелых военных столкновений с обеих сторон с момента начала вооруженного противостояния в минувшую среду, когда Индия заявила, что ее операция «Синдур» была нацелена на девять объектов с «террористической инфраструктурой». Первые ракетные удары наносились по отдельным районам Пакистана и Кашмира. В результате погибли по меньшей мере более 30 человек.

На хинди слово «синдур» означает киноварь, красный пигмент, который замужние индуистские женщины наносят на лоб. Таким образом, название военной операции Индии – очевидная отсылка к тому, как нападавшие расстреляли своих жертв в Пахалгаме.

Пакистанские военные заявили, что индийские ракеты поразили шесть городов, в том числе четыре в провинции Пенджаб. Это первый случай, когда Индия нанесла удар по самому густонаселенному штату Пакистана после войны в 1971 году. Другими двумя целями стали Музаффарабад и Котли, оба расположены в контролируемом Пакистаном Кашмире.

Вскоре после индийских атак военное и политическое руководство Пакистана заявило об «ответе Индии» и задействовании своих средств обороны, в том числе истребителей. Пакистанцы сообщили об уничтожении до пяти индийских самолетов, включая три современных Rafale, которые Индия покупала у Франции.

Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Франция
Продукция
PJ-10 Brahmos
Rafale
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 16:25
  • 8827
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 12.05 09:59
  • 8
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 12.05 04:49
  • 0
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "танковых школ" в СССР.
  • 12.05 02:47
  • 1
Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле
  • 12.05 02:01
  • 1
Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5
  • 12.05 01:20
  • 1
Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество
  • 11.05 22:36
  • 0
Ответ-2 на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 11.05 08:52
  • 31
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.05 21:23
  • 0
Об идущей реинкарнации нацизма в мире.