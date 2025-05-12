Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны.

В субботу Индией и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня. За несколько часов до этого Исламабад начал масштабную операцию, атаковав ключевые индийские военные объекты. В ответ Нью-Дели наносил удары по авиабазам и другим целям на территории Кашмира и провинции Пенджаб. Как говорят эксперты, ситуация уже выходила за рамки символического обмена ударами и угрожала эскалацией вплоть до применения ядерного оружия.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня. "После долгих ночных переговоров ... я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня", – написал он в соцсети Truth Social.

Следом за ним о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. "Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", – написал чиновник в соцсетях.

По данным индийского МИД, прекращение огня между странами вступило в силу в 17.00 по местному времени (14.30 по Москве). Буквально несколькими часами ранее ситуация грозила перерасти в полномасштабный военный конфликт ядерных держав.

О том, что Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования сложившейся ситуации и уже наладил каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран, сообщал ранее канал News18. Его источники подчеркивали, что в Пакистане назрело понимание необходимости изменить позицию и найти дипломатический выход из продолжающегося кризиса.

В ночь на субботу Пакистан объявил, что его вооруженные силы приступили к масштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом") против Индии. Исламабад называл свои действия ответом на "индийскую агрессию". В рамках операции были "атакованы ключевые индийские военные объекты". "Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око", – заявили в правительстве страны.

Исхак Дар уточнил, что "военный ответ был исключительно оборонительной мерой", призванной "заставить Индию осознать серьезность своих ошибок". В частности, было заявлено об уничтожении склада индийских ракет BrahMos в Бисе. Этому предшествовали сообщения из Исламабада о том, что индийские военные самолеты атаковали три авиабазы Пакистана – Нур Хан, Мурид и Шоркот, "известной также как база Рафики".

К концу недели обострение между Индией и Пакистаном резко усилилось, обе стороны регулярно наносили удары по авиабазам и другим военным объектам друг друга. Непосредственным толчком к военному конфликту стало террористическое нападение 22 апреля на индуистских туристов в городе Пахалгам в индийском Кашмире. В результате погибли 26 человек. Исламабад при этом отрицает какую-либо причастность к этой атаке.

По оценке наблюдателей, прошедшей ночью произошло одно из самых тяжелых военных столкновений с обеих сторон с момента начала вооруженного противостояния в минувшую среду, когда Индия заявила, что ее операция «Синдур» была нацелена на девять объектов с «террористической инфраструктурой». Первые ракетные удары наносились по отдельным районам Пакистана и Кашмира. В результате погибли по меньшей мере более 30 человек.

На хинди слово «синдур» означает киноварь, красный пигмент, который замужние индуистские женщины наносят на лоб. Таким образом, название военной операции Индии – очевидная отсылка к тому, как нападавшие расстреляли своих жертв в Пахалгаме.

Пакистанские военные заявили, что индийские ракеты поразили шесть городов, в том числе четыре в провинции Пенджаб. Это первый случай, когда Индия нанесла удар по самому густонаселенному штату Пакистана после войны в 1971 году. Другими двумя целями стали Музаффарабад и Котли, оба расположены в контролируемом Пакистаном Кашмире.

Вскоре после индийских атак военное и политическое руководство Пакистана заявило об «ответе Индии» и задействовании своих средств обороны, в том числе истребителей. Пакистанцы сообщили об уничтожении до пяти индийских самолетов, включая три современных Rafale, которые Индия покупала у Франции.

Андрей Резчиков