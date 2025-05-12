Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама

Путин на переговорах с То Ламом процитировал песню "Красная Армия всех сильней"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Вьетнамом.

Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. Во время заявления по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин подтвердил слова То Лама о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

"Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы ", - сказал Путин.

Члены вьетнамской делегации встретили слова президента РФ аплодисментами и улыбками.