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ТАСС

Киев и его союзники выразили готовность к перемирию на 30 дней

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Источник изображения: © Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine/ Handout via REUTERS

Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, то устойчивое перемирие и меры по укреплению доверия могут проложить дорогу к переговорам о мире, указал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Украина выразила готовность соблюдать 30-дневное перемирие с 12 мая. Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такое предложение было представлено в ходе совместного телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Польши Дональда Туска, а также Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Украина и все ее союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на земле, в воздухе и на море по крайней мере на 30 дней начиная с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, то устойчивое перемирие и меры по укреплению доверия могут проложить дорогу к переговорам о мире", - написал Сибига в X.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News сказал, что перемирие без прекращения поставок вооружений Киеву "будет иметь преимущество для Украины, и Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска".

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая - Киев отверг. Зеленский потребовал более длительной паузы и на своих условиях, а также выступил с угрозами празднованию Дня Победы в Москве, несмотря на прибытие в российскую столицу порядка 30 зарубежных лидеров. 

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