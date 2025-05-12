Отряд российских кораблей прибыл во Вьетнам

На причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил республики

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам", - сказали в министерстве.

На причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил Вьетнама и представители посольства России во Вьетнаме.

Впереди у российских моряков протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с участием вьетнамских моряков.

Ранее отряд кораблей ТОФ посетил Королевство Камбоджа, где прошли официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации.