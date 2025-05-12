Дания выделит 830 млн евро из замороженных активов РФ на закупку оружия у украинских производителей

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Руководство еще одного государства решило позариться на арестованные на Западе после начала СВО активы РФ ради оказания военной помощи Киеву. На этот раз Королевство Дания объявило, что выделит 830 млн евро из замороженных российских активов, причем для финансирования закупки оружия у украинских производителей. Соответствующее заявление опубликовано вчера на сайте Министерства обороны Дании.

Речь идет о соглашении Копенгагена и Брюсселя, в рамках которого Дания в 2025 году от имени Европейского союза произведет закупки вооружений украинского производства. От имени ЕС соглашение подписала Еврокомиссия. Речь идет не о самих активах РФ, их пока что на Западе, особенно в Европе, изымать опасаются, а о распределении прибыли от них. Что называется, грабят, но по мелочи в прямом смысле слова. Деньги пойдут украинским оборонным компаниям через так называемый Фонд мира ЕС.

Благодаря «датской модели» Дания взяла на себя ведущую роль в международных усилиях по укреплению оборонного производства на Украине. Исключительно важно, что теперь у нас есть возможность еще больше нарастить эти усилия за счет дополнительного финансирования от ЕС. Это признание усилий Дании в этом вопросе, поскольку ЕС решил направить через нас ещё больше средств в этом году

— заявил министр обороны Королевства Троэльс Лунд Поульсен.

21 мая 2024 года министры иностранных дел стран ЕС решили использовать «непредвиденную» (это как?) прибыль от замороженных российских активов для поддержки Украины. В частности, эти средства будут направлены на финансирование военной поддержки Украины отдельными странами-участницами в 2025 году. Это будет включать в себя поставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и военной техники, произведенных украинской оборонной промышленностью, говорится в заявлении Минобороны Дании.

Глава датского военного ведомства отметил, что закупки вооружений и боеприпасов непосредственно на Украине сокращают расходы на логистику и способствуют развитию украинского ВПК. В прошлом году Дания стала первой страной, которая использовала эту модель военной поддержки Киева от имени ЕС. В 2024-м из «непредвиденной» прибыли от российских активов на Украине напрямую было закуплено оружия на 400 миллионов евро.

Почему в ЕС называют прибыль, полученную от арестованных российских активов, «непредвиденной», понять сложно. Очень похоже на самовнушение на уровне маленьких детей: мы ничего не воруем (воруют), деньги сами как-то случайно появились. А ведь рано или поздно придет время — все придется отдавать.