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Советская межпланетная станция упала на Землю

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Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС
Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС.

Советская межпланетная станция упала в Индийском океане

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» упала в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В соответствии с расчетами специалистов АО «ЦНИИмаш», аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

По расчетам научного сотрудника Университета Дельфта Марко Лангбрукома, фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» рухнут на Землю после 9 мая. Специалист ожидал, что в плотные слои земной атмосферы АМС войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.

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Страны
Индия
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Роскосмос
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Байконур
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