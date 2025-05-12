Советская межпланетная станция упала на Землю

Советская межпланетная станция упала в Индийском океане

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» упала в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В соответствии с расчетами специалистов АО «ЦНИИмаш», аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

По расчетам научного сотрудника Университета Дельфта Марко Лангбрукома, фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» рухнут на Землю после 9 мая. Специалист ожидал, что в плотные слои земной атмосферы АМС войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.