ВМС США спустя 40 лет запустили программу создания новых ядерных ракет для подлодок

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Военно-морские силы США планируют принять важное решение о начале разработки в 2026 финансовом году крылатой ракеты морского базирования с ядерным двигателем нового поколения (SLCM-N). Принятие на вооружение ракет для подводных лодок ВМС США класса «Вирджиния» запланировано на 2034 год, пишет автор статьи в онлайн-издании Interesting Engineering.

Пока что программа по разработке перспективной ядерной ракеты для подлодок ВМС США находится на стадии проектирования. Вице-адмирал Джонни Вулф на недавних слушаниях в подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса сообщил, что разработка SLCM-N требует «тщательного распределения ресурсов», в частности, чтобы не нарушать существующие операции подводных лодок. Ракета даст президенту возможность нанести ядерный удар по противнику, сохранив при этом возможность ответного удара, отметил Вулф.

В течение последнего года программа SLCM-N была сосредоточена на понимании и определении архитектуры системы вооружения

— сказал он, подчеркнув широкий спектр проводимых работ: от телеметрии и испытательного оборудования до интеграции платформы и боеголовки.

Конгресс США уже поддержал эту программу и выделил деньги на ее финансирование. Текущий законопроект об обороне на сумму 150 миллиардов долларов включает 2 миллиарда долларов на разработку ракет и 400 миллионов долларов на их ядерные боеголовки.

Ракета будет иметь конфигурацию «All Up Round», состоящую из ускорителя, крылатой ракеты и пусковой установки, совместимой с контейнерами полезной нагрузки Virginia (VPT) и модулями полезной нагрузки Virginia (VPM). Военно-морской флот также выдвинул условия, чтобы система была «насколько возможно модульной», то есть обновление аппаратного или программного обеспечения не должно требовать серьезных изменений в ядерных компонентах ракеты.

Автор отмечает, что это первая за сорок лет программа по созданию нового ракетного оружия для ВМС США. В 1980-х годах на надводных кораблях и подводных лодках была развернута ядерная версия ракеты «Томагавк» TLAM-N с дальностью действия около 2500 километров. Однако TLAM-N был снят с вооружения в 1992 году после решения президента Джорджа Буша-старшего снять тактическое ядерное оружие с кораблей. Администрация Обамы официально вывела систему из эксплуатации в 2013 году, посчитав ее ненужной.

Вулф объявил о нескольких ключевых программах, в том числе программе строительства подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Колумбия». Эти подводные лодки заменят старый флот класса «Огайо».

А тем временем российский подводный флот уже принял на вооружение гиперзвуковые ПКР «Циркон». Эти ракеты способны развивать скорость более 9 Махов и поражать как морские, так и наземные цели на дистанции до 1000 км. В декабре 2021 года пресс-служба Северного флота ВМФ РФ сообщала, что ракету «Циркон» в ходе испытаний два раза успешно запустили с подводной лодки. В конце марта этого года президент Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт спуску на воду новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Пермь» проекта «Ясень-М» — носителя ракет «Циркон».

Перехватить эту ракету даже самыми современными системами ПВО практически нереально. Ну а насчет расстояния: в июне прошлого года АПЛ «Казань» как раз проекта «Ясень-М» Севморфлота ВМФ РФ неожиданно не только для ВМС США, но и всего НАТО, всплыла в порту Гаваны. Тогда это событие наделало много шума в Пентагоне.