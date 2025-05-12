Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество

Как отметил Бактыбек Бекболотов, "все дети одной семьи, которая называется советский народ"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, сообщили в Минобороны РФ.

"Я очень рад нашей с вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму", - сказал в ходе встречи министр обороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.